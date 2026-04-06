Así serán los nuevos colectivos de Cipolletti: Buteler mostró la flota y ya hay fecha de estreno oficial

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, compartió en sus redes sociales un breve adelanto de cómo será la nueva flota de colectivos urbanos que serán presentados oficialmente este miércoles.

Según detalló el jefe comunal el nuevo sistema de transporte contará con entre siete y ocho colectivos, incluidos sus refuerzos, que serán 0 km y estarán equipados con aire acondicionado, calefacción y rampas para personas con discapacidad. Además, incorporarán una aplicación GPS que permitirá a los usuarios a seguir el recorrido en tiempo real.

También se prevé mejorar la frecuencia del servicio: se restablecerán los recorridos durante los fines de semana, se ampliará el horario nocturno hasta las 23 y se reducirá el tiempo de espera a entre 45 y 50 minutos.

Cuáles serán los recorridos que tendrá el nuevo sistema de transporte de Cipolletti

El jefe comunal remarcó anteriormente a este medio que uno de los principales reclamos de los vecinos era el estado de las unidades actuales. «Como los colectivos son viejos se rompen y uno tiene que andar haciendo malabares o magia para saber por dónde viene. De hecho, se organizan grupos de WhatsApp toda la ciudad para ver por dónde viene el recorrido del cole».

En ese sentido, sostuvo que la renovación apunta a dar previsibilidad al servicio y mejorar la experiencia de los usuarios, con mayores frecuencias y recorridos adaptados «al crecimiento que tuvo la ciudad en los últimos 10 años».

Historia compartida por el intendente de Cipolletti. Vía instragram.

El rediseño del sistema prevé que los colectivos comiencen a ingresar a Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, La Esperanza, la zona norte de barrio 12 y 10 de febrero, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo, barrios que hoy no cuentan con una cobertura. Según indicó el intendente, Rodrigo Buteler durante la apertura de sobres este jueves, la ampliación de los trazados permitirá vincular estos sectores con el centro, los hospitales, las escuelas, el Distrito Vecinal y los principales corredores de la ciudad, integrándolos por primera vez a la red urbana de movilidad.

La empresa Pehuenche, actual concesionaria del servicio desde hace dos décadas, fue la única en presentar una oferta durante el proceso de licitación. Tras el análisis técnico y económico se resolvió adjudicar el servicio a la firma quien continuará con prestando el servicio por 10 años más.

Un plan más amplio de obras para mejorar el servicio de transporte en Cipolletti

Buteler enmarcó la iniciativa dentro de un plan más amplio de obras y desarrollo urbano como el asfaltado de 500 cuadras, la construcción de rotondas y obras educativas en conjunto con la Provincia, y subrayó la importancia de tener un sistema de movilidad acorde.

En paralelo, durante el año pasado el municipio concretó la instalación de 50 nuevas paradas, dotadas de luces LED, cámaras de vigilancia y servicio de Wi-Fi, como parte de un plan integral de modernización.