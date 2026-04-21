Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: advierten que el “apagón informativo” afectará el tráfico aéreo

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán un cese de tareas el próximo viernes 24 de abril, que impactará en actividades como el tráfico aéreo, que sin datos de este tipo se ve imposibilitado de operar, según indicó la delegada de ATE en ese organismo, Ana Saralegui.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional anuncian cese de tareas por despidos

El paro, denominado “apagón informativo”, se llevará a cabo el viernes de 5 a 12 del mediodía y se realizará en repudio a la llegada de 140 telegramas de despidos al personal del organismo, que se suman a otras 150 cesantías que se concretaron en 2024.

“Los aviones no van a poder despegar”, explicó Saralegui en declaraciones al programa RPM que se emite por Splendid AM 990. La delegada calificó la situación como un “vaciamiento” y alertó sobre las consecuencias que tendría para la seguridad pública que el SMN se vea imposibilitado de operar.

Según la delegada de ATE, el organismo cuenta ahora con apenas 600 empleados, una cifra que se encuentra muy por debajo de los 1.200 considerados necesarios para una planta mínima operativa. “Son 140 familias en la calle y nos dicen que hay 100 más de acá a octubre. La población queda indefensa; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles”, señaló.

“Ya sufrimos 150 despidos en 2024 y vienen por 100 más, es decir que estamos ante un vaciamiento”, enfatizó, y dijo que “lo disfrazan de modernización, porque dicen que quieren comprar estaciones meteorológicas automáticas, pero hasta ahora no vimos ninguna”.

Saralegui explicó: “No es que ponés una estación meteorológica automática y desde que la instalás funciona 10 puntos. Tenés que homologarla con la convencional y eso lleva un año; recién después la podés dejar funcionando. Y si nos dejan sin personal, ¿quién las va a instalar?”, se preguntó.

La sindicalista recalcó “el drama de las 140 familias de los que han sido despedidos sin saber por qué, porque de un día para otro les dijeron que no vengan más, y encima son contratados que no tienen indemnización y los echan sin pagarles ni un peso”.

NA