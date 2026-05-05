Paseaba un guanaco por Rada Tilly y fue denunciado por maltrato animal: «No son mascotas», aclaró un especialista

La viralización de un guanaco paseado con arnés por las calles de Rada Tilly derivó en una denuncia por maltrato animal y en la intervención de la Justicia de Chubut. Especialistas en fauna silvestre alertaron sobre los riesgos de manipular animales protegidos fuera de su hábitat natural y aclararon que no son mascotas.

El programa de conservación y centro de rescate de fauna silvestre nativa de Chubut, REFAUNAR, informó que el caso ya fue denunciado ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

Fauna silvestre y maltrato animal: qué dice la ley en Chubut

El director del centro de rehabilitación, Víctor Fratto, remarcó que “los animales silvestres no son mascotas” y sostuvo que la manipulación de estos ejemplares está regulada por la normativa vigente. El especialista subrayó que la conducta del hombre no está permitida.

El director de REFAUNAR señaló que el caso “ya esta en manos de la Justicia«, quien determinará las sanciones al hombre y cómo se procederá con el animal.

El hombre paseó por la villa balnearia con el animal dejando que vecinos se tomaran fotos.

Fratto explicó además que el guanaco involucrado es un ejemplar joven y que «puede volver a la vida natural».

El especialista también recordó que en Chubut funciona “un único centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre” donde se realizan tareas de evaluación sanitaria y procesos de readaptación antes de una eventual liberación.

El destino del animal dependerá de la resolución judicial. Los especialistas señalaron que mientras más prolongado sea el contacto con humanos, más complejo resulta el regreso a la vida silvestre.