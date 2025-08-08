Perro atrapado en una cloaca fue rescatado por Bomberos en Roca y le salvaron la vida con RCP

Un vecino colaboró con su camión atmosférico para liberar al animal. Foto: gentileza.

Un impactante operativo de rescate movilizó este jueves por la tarde a los Bomberos Voluntarios de Roca. Un perro de pequeño tamaño fue salvado tras quedar atrapado en una cloaca y ser hallado sin signos vitales. Gracias a las maniobras de reanimación, lograron devolverle el pulso y estabilizarlo.

Dramático rescate de un perro en Roca

El hecho ocurrió pasadas las 15:30 en calle Irlanda, cuando un perro de tamaño mediano quedó atrapado dentro de una cloaca. El aviso llegó a los bomberos, que rápidamente acudieron al lugar.

Según indicaron, fue fundamental la ayuda de un vecino que prestó su camión atmosférico para facilitar el acceso al conducto. La coordinación entre ambos permitió llegar hasta el animal.

El animal rescatado por el personal bomberil. Foto: gentileza.

Una vez extraído, el perro no presentaba signos vitales. Pero el personal de Bomberos actuó de inmediato: le practicaron maniobras de RCP durante varios minutos.

Finalmente, el animal respondió. Recuperó el pulso y fue trasladado a una veterinaria para recibir atención médica urgente.

Tres intervenciones en menos de dos horas para los Bomberos

Ese mismo día, a las 14:15, otra dotación había asistido al rescate de un perro en calle Bolivia y Avenida Roca. Pero la situación se resolvió sin complicaciones.

Minutos después, a las 15:00, mientras regresaban al cuartel, los bomberos fueron alertados de un principio de incendio en una casa de calle Houssay.

Al arribar, las llamas ya habían sido controladas, pero el equipo realizó inspecciones para verificar la seguridad del lugar y registrar datos.