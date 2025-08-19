Perros y gatos envenenados en Zapala: más de 20 animales intoxicados, cuáles son las zonas peligrosas

Los casos se suman a una primera ola que se dio meses atrás, indicaron desde la Municipalidad. Foto: archivo.

Una segunda ola de perros y gatos envenenados genera preocupación en Zapala. En el caso interviene la fiscalía- en conjunto con la policía- para dar con el o los responsables de los aberrantes hechos. «Es una persona cruel y enferma«, repudió el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad, Juan Pablo Young y señaló que la cifra de animales fallecidos «superaría los 20«.

El funcionario municipal remarcó que «no hay nada que justifique tal crueldad«. Detalló que, de acuerdo a la información recolectada hasta el momento, se han encontrado «cebos con un tóxico compatible a organofosforados«.

En este alarmante escenario, Young solicitó a los vecinos que se comuniquen con las autoridades en caso de detectar cebos en la vía pública. El objetivo es «engrosar el expediente» para que la pena sea lo más rigurosa posible con el culpable.

Alarma por envenenamientos en Zapala: dónde fueron registrados

Puntualmente, Young indicó que la mayoría de los casos se han dado en «la parte baja» de la ciudad. Como por ejemplo, la calle Elías Sapag y los alrededores del Ejército.

Pero, señaló que también han encontrado animales fallecidos en otros sectores. Sin embargo, no se logró constatar que haya sido producto de un envenenamiento, dado que eran perros «vagabundos» y podía deberse a otro motivo.

Fiscalía, Policía y Municipalidad trabajan en conjunto para descubrir al responsable de los hechos. (Foto: Gentileza FM Urbana Zapala).

En este contexto, el funcionario indicó que «en su gran mayoría son perros«, pero que también han reportado gatos fallecidos.

En cuanto a los cebos, mencionó que están compuestos por productos «cárnicos o grasos«. Por otro lado, informó que aguardan los resultados para poder confirmar que las sustancias tóxicas sean «organofosforados».

«No hay ninguna criatura hospitalizada», la aclaración de la municipalidad

Asimismo, el funcionario aclaró que «no hay ninguna criatura hospitalizada», lo cual destacó que fue confirmado por la Fiscalía. En este sentido, desmintió las versiones de que hubo menores afectados por haber estado en contado con animales intoxicados.

Para denuncias, Young pidió comunicarse al 2942350196 (secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) o al 02942 42-1213 (Comisaría 22).