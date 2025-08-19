Alerta por nieve este jueves en Neuquén: los peores horarios y las zonas afectadas
Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El pronóstico para la región.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas para Neuquén. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó el organismo. Las zonas afectadas y los peores horarios.
Las zonas con alerta en Neuquén
El detalle de las zonas con advertencia:
- Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: al advertencia es para el jueves por la mañana.
Lluvia, nieve y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro
Este martes 19 de agosto llega con todos sus condimentos: nieve, lluvias intensas y viento con fuerza. Así lo anunció el SMN, siendo protagonistas las localidades de las cordillera de Neuquén y Río Negro. Se esperan bajas temperaturas y ráfagas de 70 km/h.
En Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la jornada se presenta con probabilidades altas de agua nieve o lluvia. Además con vientos que soplarán con ganas, alcanzando ráfagas de hasta 69 km/h en algunos sectores.
Según el pronóstico, la temperatura máxima en la localidad rionegrina alcanzará los 7°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 2°C. Sin embargo, el verdadero protagonista del día será el clima inestable, con probabilidades de precipitación durante la mañana y la tarde, lo que indica la posibilidad de nevadas o aguanieve, especialmente en zonas más elevadas o periféricas de la ciudad.
