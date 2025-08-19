Alerta por nieve este jueves en Neuquén: los peores horarios y las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas para Neuquén. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó el organismo. Las zonas afectadas y los peores horarios.

Las zonas con alerta en Neuquén

El detalle de las zonas con advertencia:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: al advertencia es para el jueves por la mañana.

Lluvia, nieve y viento en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Este martes 19 de agosto llega con todos sus condimentos: nieve, lluvias intensas y viento con fuerza. Así lo anunció el SMN, siendo protagonistas las localidades de las cordillera de Neuquén y Río Negro. Se esperan bajas temperaturas y ráfagas de 70 km/h.

En Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la jornada se presenta con probabilidades altas de agua nieve o lluvia. Además con vientos que soplarán con ganas, alcanzando ráfagas de hasta 69 km/h en algunos sectores.

Según el pronóstico, la temperatura máxima en la localidad rionegrina alcanzará los 7°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 2°C. Sin embargo, el verdadero protagonista del día será el clima inestable, con probabilidades de precipitación durante la mañana y la tarde, lo que indica la posibilidad de nevadas o aguanieve, especialmente en zonas más elevadas o periféricas de la ciudad.