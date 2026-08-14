Declararon culpables a dos hombres por el doble homicidio de Piovesan y Riquelme en Cutral Co

Tras cinco intensas jornadas de juicio, un jurado popular declaró este viernes responsables penales a Carlos Andrés De la Vega y Juan José Canihuan por el crimen de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme (16). La decisión unánime se dio a conocer por la tarde, luego de un proceso dirigido por la jueza Vanessa Macedo Font, en el que declararon 18 testigos entre vecinos, efectivos policiales y peritos.

Los imputados fueron hallados culpables del delito de doble homicidio agravado por el uso de armas de fuego y por mediar alevosía.

Alegatos de clausura: plan coordinado y sin opción de defensa

Durante la mañana, las partes presentaron sus alegatos de cierre. El fiscal jefe de la Circunscripción II, Gastón Liotard, repasó minuciosamente la prueba reunida y las declaraciones escuchadas a lo largo de la semana. Liotard enfatizó el testimonio de los vecinos que lograron identificar a los agresores, describir el vehículo en el que se trasladaban y detallar la mecánica del ataque.

«La única, justa y verdadera decisión que tienen que tomar es determinar la responsabilidad de los imputados por el homicidio de Piovesan y Riquelme», sostuvo el fiscal ante el tribunal popular, subrayando que las víctimas «no tuvieron chances de defenderse», lo que configuró la figura de alevosía.

En la misma línea, la querella remarcó que De la Vega y Canihuan «actuaron con un plan compartido y coordinado para ejecutar el acto», e instó al jurado a aprovechar la «oportunidad única para aplicar justicia desde el sentido común».

El hecho

El sangriento episodio ocurrió el 26 de agosto de 2025, cerca de las 2:00 de la madrugada. Piovesan y Riquelme se desplazaban a bordo de una motocicleta hacia la vivienda de una conocida en el barrio Nehuen Che.

En ese trayecto, los agresores los persiguieron a corta distancia en un automóvil. Al alcanzarlos, efectuaron múltiples disparos a quemarropa con un arma de fuego. Las graves heridas producidas por los impactos causaron la muerte inmediata de ambos jóvenes en el lugar. Tras el ataque, los imputados se dieron a la fuga, iniciándose una investigación que culminó hoy con la determinación de su responsabilidad penal.