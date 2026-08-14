Masters 1000: Sebastián Báez remontó ante Grigor Dimitrov y avanzó a segunda ronda en Cincinnati

Sebastián Báez venció al búlgaro Dinmitrov y está en segunda ronda en Cincinnati.

El tenista argentino Sebastián Báez remontó ante el búlgaro Grigor Dimitrov y avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras tres sets de partido.

El argentino, que venía de caer en segunda ronda de Montreal, perdió el primer set 6-1 con una muy floja imagen, pero reaccionó con autoridad y ganó el segundo por 6-3.

En el tercero, Dimitrov tomó ventaja de 3-0, aunque Báez recuperó el quiebre y pasó al frente 4-3 hasta cerrar el set e igualar el partido, momento en el que inició su remontada.

🇦🇷 ¡TRIUNFAZO ARGENTINO!



Sebastián Báez remontó ante Grigor Dimitrov por 1-6, 6-3 y 6-4 en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.



De menos a más. pic.twitter.com/m1ZqGPug6Z https://t.co/Kxa13P58sh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 14, 2026

El búlgaro sufrió un fuerte bajón físico y el argentino aprovechó para cerrar el partido por 1-6, 6-3 y 6-4 en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos.

Para la segunda ronda del torneo que se está disputando en el estado de Ohio en Estados Unidos, Báez enfrentará al estadounidense Learner Tien, número 16 del ranking ATP.

En otros enfrentamientos de la jornada, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al estonio Mark Lajal, mientras que Marco Trungelliti se medirá ante el serbio Hamad Medjedović.