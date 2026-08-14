Condenaron a la mujer que amenazó y agredió a docentes del IFD 12 en Neuquén

Tras tres jornadas de debate, la Justicia neuquina declaró responsable a una mujer imputada por amenazar y agredir físicamente a docentes del nivel primario del Instituto de Formación Docente Nº 12 (IFD 12). El fallo estuvo a cargo del juez de garantías Juan Guaita, quien dio por acreditados los delitos de lesiones leves y amenazas simples.

Dos jornadas de violencia dentro de la institución

Según se ventiló durante el proceso judicial, el primer hecho aconteció el 21 de abril de 2025, en el marco de una reunión con familias dentro del establecimiento escolar. En esa oportunidad, la acusada amenazó e insultó a una de las docentes de su hija, incitándola a salir a la calle para solucionar el conflicto «a los golpes».

La escalada de violencia no cesó allí. Al día siguiente, la mujer ingresó nuevamente al colegio acompañada por otra persona y atacó físicamente a tres docentes, propinándoles golpes en el rostro, distintas partes del cuerpo y tirones de pelo. Aunque una de las maestras agredidas prefirió no avanzar con la acción penal, la causa continuó su curso por los ataques sufridos por las otras dos educadoras, además de las amenazas vertidas el día previo.

La resolución del magistrado

Al momento de dictar la resolución, el juez Juan Guaita desestimó la postura de la defensa, que intentó justificar lo ocurrido como un mero exabrupto por parte de la madre. El magistrado remarcó que las pruebas presentadas a lo largo del debate daban por probados los hechos y la continuidad del accionar violento.

Entre los elementos clave para el fallo, se destacaron los testimonios de diversos testigos que relataron de forma coherente la secuencia de las agresiones. Así como un video grabado por un alumno, si bien no captó la totalidad de la secuencia, corroboró parte fundamental de los relatos.

También se incorporaron las pericias forenses sobre las lesiones que sufrieron las maestras constituyeron evidencia contundente de la agresión física.

Con la declaración de responsabilidad penal ya firme, la oficina judicial fijará en los próximos días una nueva audiencia de juicio de cesura, en la cual el magistrado determinará la pena que deberá cumplir la imputada.