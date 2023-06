Personas en situación de calle en Cipolletti: «la mayoría son hombres de entre 25 y 30 años»

Frente a las bajas temperaturas que se vivieron este fin de semana largo en la zona. La secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria de Cipolletti, Viviana Pereira dialogó en RÍO NEGRO Radio y explicó cómo trabajan para asistir a las personas en situación de calle ante este contexto.

En Vos al aire, Pereira explicó que «Cipolletti no es ajeno a lo que pasa en todos lados con el aumento de personas en situación de calle». Y aseguró que actualmente desde la secretaría se encuentran trabajando con un programa de operadores para asistir ante situaciones como la que se vivió este fin de semana con las bajas temperaturas en la zona.

«Tenemos un equipo de guardia, con un programa conformado por un equipo de operadores para todo tipo de tareas de emergencia que suceden en la calle. Como este tipo de eventos climáticas que estamos viviendo«, describió.

Confirmó que «las personas en situación de calle hoy ocupan el primer lugar en cuanto a la cantidad de intervenciones que está realizando el equipo«. Además explicó que el trabajo que se realizan se desarrolla en conjunto con otras instituciones y organizaciones. «En cuanto a este contexto económico, social y político que estamos atravesando es imposible trabajar solos por eso hemos conformado una red de contingencia y hemos convocado a quienes nos han acompañado en otro momento», comentó.

Detalló que actualmente están trabajando junto a iglesias evalencias, organizaciones no gubernamentales, grupos de personas relacionadas a redes de trabajo, y detalló que también ayudan otros grupos sociales: «hay vecinos comunes que se han acercado, personas que sostienen y trabajan en merenderos, la idea que nos une es la tarea en común de trabajar por las personas en la calle».

Además, comentó que durante este fin de semana de bajas temperaturas, modificaron la metodología de trabajo ante estas situaciones de vulnerabilidad. «Estos tres días tan fríos, la guardia modificó la forma de actuación, antes salíamos ante el llamado, ahora salimos durante la noche y se entregan viandas, frazadas y se los invita a pernoctar en algún lugar que nos dan específicamente parte de esta red, Remar o la organización política de Lila Calderón, que es la otra personas que nos ayuda con las viandas», remarcó.

Cuáles son los beneficios de esta red de trabajo por las personas en situación de calle

Viviana Pereira describió que el trabajo en conjunto facilita la información para conocer mejor a las personas que se encuentran en situación de calle y poder realizar un seguimiento más concreto.

«Desde el Estado tenemos las obligaciones y nos corresponde estar tan cercanos a estas situaciones. Pero trabajar con quienes lo hacen desde siempre, que tienen algunos recursos nos sirve para entre cruzarnos datos para saber si hablamos de las mismas personas. Estamos pendientes de los que más conocemos para hacer un seguimiento», destacó la secretaria municipal.

En relación a las características de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Detalló que «la mayoría son hombres, que hoy tienen entre 25 y 30 años. Son personas con consumo, que están por allí a partir de problemas o situaciones de violencia, penas que cumplieron por delito y no logran la inclusión, o también con problemas de salud mental». Pero además agregó que actualmente a estos indicadores se suma el contexto económico que atraviesa el país. «Hoy aparecen personas que no tienen estos indicadores pero perdieron el trabajo y no pueden alquilar más, que están en esta situación sin elegirla por una cuestión de necesidad, este perfil es nuevo«, aseguró.

Además explicó que el hecho de vivir en esta situación lleva a que «se acostumbran y es muy difícil retomar hábitos y costumbres que tienen que ver con volver a vivir en un lugar determinado».

Cómo se puede colaborar con la secretaría para ayudar a las personas en situación de calle

Viviana Pereira comentó que la municipalidad cuenta con dos números telefónicos para comunicarse en caso de querer colaborar. «Tenemos en la municipalidad el 147 que sirve para informes y los van a contactar con la guardia, y el 109 que se utiliza para emergencias«, explicó.

Además, contó que se están llevando a cabo capacitaciones para voluntariados. «La idea es que nos acompañen en los recorridos, y podamos acercarnos a estas personas. Desearíamos que no sea necesario pero estamos orgullosos de esta red que estamos conformando», describió.

Y pidió una mayor colaboración a empresas y comercios de la zona, «con un poquito que nos brinden podríamos avanzar, creo que esta situación va a crecer lamentablemente. Ojalá podamos trabajar para devolver un poco de la dignidad que han perdido tantas personas que hoy están en la calle», lamentó Pereira.

Escuchá a Viviana Pereira, secretaria Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria de Cipolletti, en RÍO NEGRO RADIO:

