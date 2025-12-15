Pesebre viviente en Roca: un espectáculo navideño con más de 50 actores
El evento será días antes de Navidad. Habrá bandas, música y sorteos. "Es una obra que lleva una puesta en escena significativa", aseguró la pastora convocante, de una comunidad cristiana.
Un pesebre es un recipiente o espacio para alimentar al ganado, en sentido literal. Sin embargo, en el contexto navideño, se trata de una representación artística del nacimiento de Jesús y está presente en muchos hogares.
La humilde escena en Belén se recrea mediante el pesebre viviente, con figuras como María, José, el Niño Jesús, Reyes Magos, pastores y animales. De esta manera, actores y actrices, niños y adultos de comunidades religiosas de Roca se encargan todos los años de representarlo como una obra teatral.
Este 2025, una de las convocatorias es el 19 de diciembre a las 20 horas en la Plaza Belgrano. Está a cargo del Ministerio Catedral Roca A las Naciones, una iglesia cristiana que tiene su sede central en Ingeniero Huergo y en la cual se congregan fieles de muchos lugares de la provincia.
Este evento se hace anualmente en la localidad de Alto Valle Este y por primera vez lo traen como propuesta a Roca. «En General Roca es la primera vez que lo vamos a hacer«, comenta Silvina Ferreyra, pastora de la institución.
«El Pesebre tiene un sentido espiritual para todos los que creemos en Jesús», asegura la referente. Dijo que están trabajando junto a la Fundación Creciendo Juntos para llevar adelante lo que será un espectáculo de magnitud.
«Esta es una obra que lleva una puesta en escena significativa. Más de 50 actores interactuando más la gente que está en vestuario, iluminación, sonido», comenta a Diario RÍO NEGRO. Aclara que cuentan con el permiso municipal para el uso del espacio público.
Pesebre viviente: es abierto para toda la ciudad
Invitan al tradicional evento que está dirigido a toda la comunidad, sin importar el credo y es libre y gratuito. «La finalidad es transmitir un mensaje de amor, fe y esperanza en el marco de la celebración navideña», aseguran desde la institución.
La convocatoria es a las 20 aunque el pesebre comenzará al anochecer. La idea es que en la previa se presenten dos bandas musicales y luego realizarán sorteos para las familias. Habrá canastas navideñas, canastas familiares y regalos especiales para los más chicos.
En 2024, este pesebre viviente se realizó en Huergo, Maquinchao y Godoy. Este 2025, es el turno de Roca.
