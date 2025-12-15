Pesebre viviente en Roca: un espectáculo navideño con más de 50 actores

La plaza se convertirá en un escenario en la previa a Navidad. Foto: gentileza.

Un pesebre es un recipiente o espacio para alimentar al ganado, en sentido literal. Sin embargo, en el contexto navideño, se trata de una representación artística del nacimiento de Jesús y está presente en muchos hogares.

La humilde escena en Belén se recrea mediante el pesebre viviente, con figuras como María, José, el Niño Jesús, Reyes Magos, pastores y animales. De esta manera, actores y actrices, niños y adultos de comunidades religiosas de Roca se encargan todos los años de representarlo como una obra teatral.

Este 2025, una de las convocatorias es el 19 de diciembre a las 20 horas en la Plaza Belgrano. Está a cargo del Ministerio Catedral Roca A las Naciones, una iglesia cristiana que tiene su sede central en Ingeniero Huergo y en la cual se congregan fieles de muchos lugares de la provincia.

Foto: gentileza.

Este evento se hace anualmente en la localidad de Alto Valle Este y por primera vez lo traen como propuesta a Roca. «En General Roca es la primera vez que lo vamos a hacer«, comenta Silvina Ferreyra, pastora de la institución.

«El Pesebre tiene un sentido espiritual para todos los que creemos en Jesús», asegura la referente. Dijo que están trabajando junto a la Fundación Creciendo Juntos para llevar adelante lo que será un espectáculo de magnitud.

Foto: gentileza.

«Esta es una obra que lleva una puesta en escena significativa. Más de 50 actores interactuando más la gente que está en vestuario, iluminación, sonido», comenta a Diario RÍO NEGRO. Aclara que cuentan con el permiso municipal para el uso del espacio público.

Pesebre viviente: es abierto para toda la ciudad

Invitan al tradicional evento que está dirigido a toda la comunidad, sin importar el credo y es libre y gratuito. «La finalidad es transmitir un mensaje de amor, fe y esperanza en el marco de la celebración navideña», aseguran desde la institución.

La convocatoria es a las 20 aunque el pesebre comenzará al anochecer. La idea es que en la previa se presenten dos bandas musicales y luego realizarán sorteos para las familias. Habrá canastas navideñas, canastas familiares y regalos especiales para los más chicos.

En 2024, este pesebre viviente se realizó en Huergo, Maquinchao y Godoy. Este 2025, es el turno de Roca.