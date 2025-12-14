La magia de Papá Noel en Navidad: ¿cómo manejar la experiencia emocional en los chicos?

La Navidad se acerca y con ella, el tan esperado Papá Noel. La ilusión flota en el aire de la mayoría de los hogares. Los más chiquitos empiezan a escribir sus cartas, ansiosos de encontrarse con un ser increíble que llega desde muy lejos para materializar sus deseos.

Las especialistas en Crianza Positiva y Neurodesarrollo; Mariana Fernández y Carina Schwindt de @psiconeuroinfancia dialogaron con Diario RÍO NEGRO. Con más de 360.000 seguidores en instagram, realizan divulgación, capacitaciones y orientaciones a familias.

“Creer en Papá Noel forma parte del pensamiento mágico, una etapa natural del neurodesarrollo que suele ir de los tres a los siete años”, cuenta Mariana Fernández, psicóloga, neuropsicóloga y psicopedagoga infanto-juvenil argentina que reside en Uruguay.

A esa edad, el cerebro combina imaginación, emoción y juego simbólico para entender el mundo. Para ellos, Papá Noel o los Reyes Magos son figuras que forman parte del pensamiento mágico.

“Desde el neurodesarrollo sabemos que estas experiencias ayudan a fortalecer la creatividad, la anticipación, la ilusión, y sobre todo, el vínculo con los adultos», asegura la profesional y agrega: «La magia compartida es un puente emocional: mirar juntos las luces de la ciudad, escribir una carta, preparar agua para los camellos. No es el regalo lo que marca, sino el ritual”.

Papá Noel: qué hacer cuando surgen dudas

Llega un momento entre los seis y ocho años en el que empiezan los interrogantes: “¿Cómo entra si no tenemos chimenea?”, “¿Por qué los regalos están en tu placard?”, “¿Por qué a algunos nenes no les llega?”. Estas dudas son señal de que los hijos están listos para una explicación. Es que -a medida que la corteza prefrontal madura- ellos empiezan a buscar coherencia lógica. La gran pregunta es: ¿Qué hacer?

Cuando preguntan, lo más importante es escuchar qué hay detrás. A veces quieren saber la verdad; otras, solo necesitan confirmar que está bien tener dudas. “Por eso es útil devolverles una pregunta: ¿Vos qué pensás?. Eso nos permite seguir su ritmo”, sugiere Mariana.

Si ya están preparados para comprender, se puede acompañar en un proceso que no rompa “de golpe” la experiencia. “La verdad no borra la magia: la transforma. Los chicos siguen disfrutando del ritual, pero ahora desde otro lugar, entendiendo que es una tradición familiar cargada de afecto”, asegura Mariana. Se convierte en una especie de “ritual familiar”.

“No hace falta adelantarse si no lo preguntan, pero cuando empiezan a dudar, es mejor acompañar esa transición con honestidad y sensibilidad”, postula. “Así la ilusión no se rompe: se transforma”, dice.

Mientras los adultos no usen estas figuras (Papá Noel o Reyes Magos) como amenaza o castigo, estas creencias no generan daño. De hecho pueden ser muy positivas porque se convierten en “cálidos recuerdos de la infancia”, coinciden las profesionales, coautoras de seis libros.

“Lo que realmente queda en el cerebro no es el mito sino la experiencia emocional que compartimos”. Mariana Fernández, psicóloga, neuropsicóloga y psicopedagoga infanto-juvenil.

Papá Noel: sobre estimulación en las fiestas

Hay conductas por parte de los adultos que son nocivas y peligrosas durante las fiestas de fin de año. Carina Schwindt, psicóloga y neuropsicóloga infantil oriunda de Cipolletti, quien reside en Buenos Aires, explica: “Lo más frecuente es la sobre estimulación: música fuerte, pantallas, horarios alterados, exceso de comida y regalos. Todo eso satura un cerebro inmaduro”.

Esto se suele expresar en forma de irritabilidad, llanto, berrinches o supuesto “mal comportamiento”. No es que “no se portan bien”, sino que “su cerebro está pasado de rosca, pasado de energía”, plantea.

Hay pequeños cambios que pueden ayudar, como anticipar lo que va a pasar, ofrecer espacios tranquilos, respetar señales de cansancio y evitar exigir saludos, besos o interacciones forzadas. “Proteger su regulación es más importante que sostener tradiciones sociales”, sugiere la profesional.

Papá Noel: el mejor regalo no se compra

Es habitual entre los más chicos las comparaciones entre regalos porque ellos piensan de modo concreto. “Acá lo importante sería poner en palabras sencillas (concretas) que cada Papá Noel (en el caso de que aún crean) o cada familia da lo que puede y un regalo más chico o más grande no define el amor”, asegura Carina.

Lo que verdaderamente impacta en el desarrollo y perdura es la seguridad emocional, no la cantidad de regalos, que son gratificaciones pasajeras. No obstante, a veces las respuestas no los conforman y hay que estar preparados para eso.

“El mejor regalo no se compra. El mejor regalo para el neurodesarrollo es tiempo real y juego compartido. Atención en tiempo presente”. Carina Schwindt, psicóloga y neuropsicóloga infantil.

En el ámbito de lo material, lo ideal es elegir objetos que estimulen sus cerebros, como juegos de atención, memoria, creatividad e investigación. A través de estas propuestas, los chicos ponen en funcionamiento “la mejor máquina con la cuentan” que es su cerebro.

Papá Noel: familias que deciden no promover

“Hay familias que eligen no promover estas figuras, y es totalmente válido. Lo importante, desde el desarrollo emocional, es que sigan ofreciendo rituales, momentos compartidos y un sentido propio de celebración”, asegura Mariana ante la consulta de este medio.

Y desarrolla: “Los niños no necesitan creer literalmente en Papá Noel para vivir la magia de las fiestas; necesitan sentirse acompañados, incluidos y parte de algo”, dice. Cuando la familia es clara y respetuosa en su decisión, los niños lo transitan sin dificultad.

“Lo único a tener en cuenta es pedirles que no revelen información a otros compañeros o primos más pequeños. No es una carga que deban llevar ellos”, sentencia.