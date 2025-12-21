Pirotecnia Cero en las fiestas: Viedma y Carmen de Patagones refuerzan acciones de prevención

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, Viedma y Carmen de Patagones profundizan las acciones de prevención y concientización para desalentar el uso de pirotecnia sonora, una práctica que genera serias consecuencias en la salud de las personas, el bienestar animal y el ambiente.

En Viedma, la Municipalidad recordó que en toda la ciudad se encuentra vigente la ordenanza 7885, que prohíbe la comercialización, venta —tanto mayorista como minorista—, venta ambulante, entrega gratuita y el uso particular de cualquier elemento de pirotecnia y cohetería de estruendo. La normativa apunta a preservar la salud pública, proteger a los animales, reducir el impacto ambiental y prevenir incendios, además de promover una mayor conciencia sobre los efectos negativos de los ruidos intensos.

En este contexto, el municipio, junto a distintas organizaciones, sostiene una campaña de prevención enfocada especialmente en las personas más vulnerables al ruido, como quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas mayores, bebés, personas con afecciones auditivas o neurológicas y los animales. Desde el Ejecutivo local se apeló a la empatía y la solidaridad de la comunidad, teniendo en cuenta a las vecinas y vecinos que se ven seriamente afectados por los estruendos y a los animales, que no cuentan con herramientas para protegerse.

Cuidado de mascotas durante las fiestas

Desde el área de Zoonosis se difundieron recomendaciones para prevenir la pérdida y el sufrimiento de animales domésticos durante las celebraciones. Se aconsejó preparar un espacio seguro y tranquilo donde las mascotas puedan resguardarse, así como tomar precauciones adicionales para evitar que se asusten, huyan o se lastimen ante ruidos fuertes.

Se recordó que la pirotecnia provoca graves consecuencias en los animales. Las aves pueden desorientarse por los estruendos y las luces, sufrir daños en su sistema auditivo o intoxicarse por la inhalación de humo tóxico. Los perros suelen entrar en pánico, lastimarse al intentar escapar o padecer complicaciones cardíacas, mientras que los gatos, con una sensibilidad auditiva aún mayor, también se desorientan y buscan huir.

Acciones preventivas en Carmen de Patagones

En Carmen de Patagones, la Municipalidad llevó adelante un operativo de prevención y concientización sobre el uso de pirotecnia sonora en la zona céntrica de la ciudad. La actividad se desarrolló de manera articulada entre Defensa Civil, Inspección General, Promotores de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Madres Autoconvocadas.

Durante el operativo se realizaron tareas de prevención, diálogo con vecinos y vecinas y entrega de información sobre los efectos de la pirotecnia sonora. Las recomendaciones estuvieron orientadas a desalentar el uso de elementos ruidosos, haciendo especial hincapié en el cuidado de personas con hipersensibilidad auditiva, personas mayores, niños, niñas, personas con discapacidad y animales.

Desde ambos municipios se reiteró el llamado a celebrar las fiestas sin pirotecnia, promoviendo prácticas responsables que contemplen el bienestar de toda la comunidad y favorezcan una convivencia más respetuosa.