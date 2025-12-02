Fernández Oro profundizó la ley de Pirotecnia Cero: qué dice el proyecto

La normativa no solo busca la prohibición absoluta sino también la implementación de campañas de concientización sobre el efecto negativo de los artificios pirotécnicos en personas y animales.

Fernández Oro aprobó por unanimidad la ordenanza que establece la prohibición absoluta del uso, venta, distribución y tenencia de cualquier tipo de pirotecnia dentro del ejido municipal. La iniciativa, presentada por la concejal Marina Marini (oficialismo), deroga la normativa vigente (Ordenanza 596-CDM/23) que solo restringe los artefactos sonoros. De manera que convierte a la ciudad en una de las localidades con regulación más estricta de la provincia.

La propuesta establece que ningún particular, comercio, club, institución educativa, empresa u organismo público esta habilitado para vender o utilizar artificios pirotécnicos, ya sean lumínicos o sonoros. La única excepción alcanza a Fuerzas Armadas, de Seguridad y Defensa Civil cuando utilicen elementos destinados a señales de auxilio o emergencias.

El Departamento de Comercio e Industria quedarán a cargo del control, con facultades para realizar inspecciones, secuestrar mercadería prohibida y disponer clausuras preventivas. Las infracciones serán sancionadas bajo el Código de Faltas Municipal y podrían incluir decomisos con intervención de la fuerza pública.

El proyecto también contempla la obligación del Ejecutivo municipal de impulsar campañas anuales de concientización sobre los riesgos de la pirotecnia y sus impactos en personas con discapacidad, adultos mayores, niños y animales, así como promover opciones de festejo alternativas libres de estruendos, como shows lumínicos o dispositivos electrónicos.

La ordenanza comenzará a regir el 10 de enero de 2026 y derogará la normativa anterior. Según el proyecto al que pudo acceder este medio, la medida apunta a consolidar un modelo de “convivencia segura, inclusiva y sostenible” en las celebraciones de fin de año y otros eventos masivos.

La Asociación Abriendo Caminos pide festejar con empatía

La norma sancionada cuenta con el respaldo de diferentes organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Abriendo Caminos a la Neurodiversidad, la cual acompaña a familias con diagnóstico CEA (Condición del Espectro Autista).

La presidenta del espacio y coordinadora del área de accesibilidad Municipal, Mariela Galván, expresó a este medio que se han realizado campañas tanto con APAFO (Asociación Protectora de Animales Fernández Oro), como con el municipio para eliminar completamente la pirotecnia: «Lamentablemente años atrás a pesar de la fuerte campaña que se ha hecho, no hemos logrado la absoluta adhesión de que todas las personas se concienticen y eviten el uso de pirotecnia».

Según estimó Galván en la ciudad hay alrededor de 80 familias que tienen un integrante con CEA y al llegar las fiestas «les genera crisis al saber que su hijo va a sufrir». Agregó además que «la gente que no lo padece a veces le cuesta muchísimo entender que a la persona con autismo que tiene hipersensibilidad auditiva literalmente le genera dolor«, esto es debido a la inflamación del sistema auditivo que no cesa por horas, incluso mucho después de que paren los fuegos artificiales.

«La noche de Navidad y la de Año Nuevo muchas de nuestras familias se tienen que encerrar en los baños, la pasan mal. Algunos optan por irse a la barda, o por alejarse de las ciudades, pero no todos tienen esa posibilidad», expresó llamando a la concientización.

La referente también se refirió al padecimiento animal producto de los explosivos: «muchos de nuestros hijos tienen también su mascota de compañía, que es quien los ayuda a regularse, a sobrellevar muchas de las barreras que encuentran en el día a día. Y ellos también sufren muchísimo. Entonces, se suma la crisis de la persona autista y su familia, más tener que contener a la mascota».

Finalmente, mencionó que no solo las personas neurodiversas padecen esta sintomatología sino también ancianos, personas con Síndrome de Down o quienes usan implantes cocleares: «Soy coordinadora del área de Accesibilidad Municipal y tengo el caso de un joven de 24 que su implante coclear está perdiendo vida útil, y es un aparato muy costoso. Entonces, más con más razón todavía estos sonidos le generan mucho malestar», comentó.

Agregó que las discapacidades que tienen hipersensibilidad auditiva no son pocas, y que incluso «las personas con parálisis que no tienen el medio para comunicarse y expresar lo que están sintiendo llegan a tener ataques de epilepsia». Y por esto «hay muchísimas razones, más en discapacidad, para decirle no a la pirotecnia».