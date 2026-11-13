Por el temporal, suspendieron las clases y postergaron las actividades de la Expo ESFA en Viedma

Las lluvias obligaron a suspender las clases en Viedma y la zona rural. Foto: Marcelo Ochoa.

El temporal que afecta a Viedma y la zona del Valle Inferior obligó a suspender las clases en establecimientos educativos de la región y también alteró el cronograma de la Expo ESFA 2026. Las intensas lluvias provocaron anegamientos y complicaron el desarrollo de las actividades previstas para este viernes 13 de noviembre.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y el Consejo Escolar Viedma dispusieron la suspensión de las actividades escolares presenciales durante el turno mañana en todos los establecimientos educativos de las zonas urbana y rural del Valle Inferior.

La medida también alcanza a los turnos tarde y noche en las escuelas rurales bajo la jurisdicción del Consejo Escolar Viedma, debido a las precipitaciones y al estado de los caminos.

Qué pasa con la Expo ESFA 2026

El temporal también obligó a suspender la Expo ESFA 2026 durante toda la jornada de este viernes. Aunque inicialmente se había informado que las actividades podrían retomarse a partir de las 13, la situación del predio llevó a dejar sin efecto esa posibilidad.

Desde la institución señalaron que el establecimiento se encuentra inundado y que, por el momento, no está definido cómo continuará la feria este sábado.

Los organizadores permanecerán a la espera de una evaluación de las condiciones del predio para reorganizar las actividades y determinar cómo seguirá la exposición. Por ahora, no hay una confirmación sobre la programación del sábado.

La Feria del Libro, las actividades municipales y la UNRN también modificaron su agenda

El temporal y la alerta naranja también impactaron en la programación de otras actividades previstas para este viernes en Viedma.

La Municipalidad informó que hasta el mediodía quedaron suspendidas todas las actividades deportivas y culturales municipales. La medida también alcanzó a las propuestas de la Feria del Libro previstas durante la mañana. Además, algunas actividades que iban a realizarse en el escenario de la Plaza Seca tuvieron cambios de sede.

Por su parte, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) suspendió todas las salidas a campo que estaban programadas para este viernes en las distintas carreras. La decisión se tomó ante las condiciones climáticas y las dificultades que pueden generar las lluvias para los traslados y las actividades al aire libre.

Cómo estará el tiempo en Viedma

El pronóstico para este viernes anticipa lluvias durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%.

La temperatura alcanzará los 18°C durante la mañana, mientras que el viento soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h durante la madrugada.

Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones disminuirá al 10%-40%, con una temperatura estimada de 13°C. Se esperan vientos de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.