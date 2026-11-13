La Fiesta Nacional de la Pera vuelve a Allen en 2027: Marcelo Román estimó destinar más de $150 millones

La Fiesta Nacional de la Pera volverá a realizarse en Allen, luego de la suspensión en 2026. Foto: archivo.

La Fiesta Nacional de la Pera volverá a Allen en enero de 2027, después de un año de suspensión por dificultades económicas. El intendente Marcelo Roman (LLA) confirmó el regreso del evento y adelantó que tendrá un formato diferente, se realizará con fondos municipales y con la participación de comerciantes, emprendedores, artesanos e instituciones de la ciudad.

La celebración se desarrollará desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de enero en el Anfiteatro municipal de Allen, ubicado en el Parque Integración. Serán tres jornadas con entrada libre y gratuita, que marcará el regreso de una de las principales fiestas populares de la región.



En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Román explicó que la decisión de suspender la edición 2026 estuvo vinculada a la situación financiera del municipio. “Este año no la pudimos realizar por una cuestión económica. Estuvimos bastante ajustados con los números y, de hecho, la Municipalidad estuvo tres meses con retención de servicios y paro. Entonces decidimos no hacerla”, señaló.

El presupuesto de la Fiesta de la Pera 2027

Uno de los principales interrogantes sobre el regreso del evento es cuánto dinero destinará el municipio para su organización. «Se prevé destinar más de $150.000.000 (unos US$ 97.087 al tipo de cambio de hoy) en la Fiesta», indicó Román a este medio.

Al explicar cómo se financiará la celebración, el intendente señaló que «el valor será recaudado por la misma fiesta sumado a los aportes que recibiremos de empresarios de la zona. Dicho monto será incluido en el Presupuesto 2027».

En relación a los aportes de empresas, según pudo conocer este medio, se contempla una suma de $50 millones provenientes de privados. Román explicó que el nuevo presupuesto deberá ser tratado por los concejales y sostuvo que «de todas maneras, nosotros estamos decididos a hacerla, sobre todo porque nos merecemos nuestra Fiesta Nacional. No la queremos perder”.

El mandatario también comparó esa cifra con la partida prevista para 2026, que había sido aproximadamente de $200 millones (unos US$ 129.449 al tipo de cambio de hoy) según estimó el mandatario, aunque finalmente no se utilizó porque la celebración fue suspendida.

La intención del Ejecutivo municipal es avanzar con una organización autosustentable y adecuar los gastos a los recursos disponibles. En ese sentido, Román señaló que buscarán la participación de distintos sectores de la comunidad y que la contratación de artistas nacionales dependerá de las posibilidades economicas.

«Trataremos de ver si estamos en condiciones de traer artistas nacionales y, si no es posible, haremos una celebración acorde al presupuesto, con artistas locales y regionales», explicó.

Cómo será la Fiesta Nacional de la Pera 2027

La edición 2027 tendrá una propuesta que incluirá dos escenarios por noche, espectáculos musicales en vivo, feria de artesanos y emprendedores, food trucks, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. También se realizará el tradicional Concurso de Embaladores Mixto, una de las actividades caracteristicas de la celebración.

El Anfiteatro «Nestor Tort» será el escenario de la edición 2027 de la Fiesta Nacional de la Pera. Foto: archivo.

Por el momento, la grilla de artistas no fue anunciada. El municipio buscará combinar propuestas nacionales, regionales y locales, de acuerdo con los recursos disponibles.

Román aseguró que ya recibieron numerosas consultas de comerciantes, emprendedores y artesanos interesados en participar. “Los teléfonos del área de Comercio de la Municipalidad y de nuestros secretarios están bastante explotados de consultas. Hay comerciantes, emprendedores y artesanos que manifiestan su deseo de participar”, afirmó.

El regreso de la Fiesta Nacional de la Pera busca recuperar una celebración vinculada con la identidad productiva de Allen, reconocida como Capital Nacional de la Pera. El evento se realiza desde 1999 y forma parte del calendario de fiestas populares del verano rionegrino.