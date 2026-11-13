El Gobierno se encamina a prorrogar los regímenes de promoción autopartista y automotriz en el Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados, durante la sesión especial del miércoles en la que se aprobó la ley de discapacidad. (Foto: prensa Diputados)

Las negociaciones por el Presupuesto podrían traer una novedad importante para Córdoba: el Gobierno nacional se encamina a prorrogar, dentro de la ley de gastos y recursos para 2027, los regímenes de promoción autopartista y automotriz. Así lo anticiparon importantes fuentes de La Libertad Avanza, en el marco de las conversaciones para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados antes de que finalice el mes.

El plan del Gobierno

La idea es prorrogar dos leyes que funcionan de manera complementaria. Por un lado, la 27.263, que establece un “Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino” y otorga beneficios fiscales a las terminales automotrices y fabricantes de vehículos que incorporen autopartes de producción nacional. Con la norma actual, las empresas tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para solicitar su adhesión.

De la mano, se prolongaría la vigencia de la Ley 27.686, de “Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y su cadena de valor”. En este caso, el plazo actual para la puesta en marcha de los proyectos de inversión aprobados (algunos, con previa adhesión al régimen de autopartes) es hasta el 31 de diciembre de 2029.

Aunque el “deadline” de ambas leyes no es inminente, el sector automotriz comenzó a ejercer presión sobre los diputados desde hace meses para ir a una prórroga y así brindar seguridad jurídica para nuevas inversiones, en un contexto de caída de la producción, dificultades para exportar, pérdida de competitividad y presión de las importaciones.

En Córdoba se hicieron eco del reclamo: el democristiano Juan Brügge (Provincias Unidas) presentó el primer proyecto para preservar la continuidad de los regímenes, y luego sumó otro el exgobernador Juan Schiaretti, del mismo bloque. También el PRO hizo el planteo con la mirada puesta en la provincia de Buenos Aires, donde la industria también atraviesa un momento complejo.

La demanda se coló en las negociaciones del Presupuesto 2027 y el jefe del bloque oficialista, el también cordobés Gabriel Bornoroni, participó de gestiones para incluir la prórroga. La idea, según adelantaron a este medio, es aceptar el pedido, aunque todavía no está claro hasta cuándo sería la prórroga. Schiaretti proponía hasta 2032 para las autopartes y hasta 2034 para los proyectos automotrices.

Impacto en Córdoba

En su proyecto, Schiaretti enfatizó que Córdoba concentra más del 30% de la producción automotriz nacional y el 25% de la producción autopartista, alberga a tres plantas terminales (Stellantis, Renault e Iveco) y más de 150 establecimientos autopartistas.

En 2025 generó un valor bruto de producción de USD 4.084 millones y empleó a 14.000 trabajadores en la cadena autopartista (entre directos e indirectos). Dos de cada diez vehículos fabricados en la Argentina se producen en la provincia, según estimó el exgobernador.

En mayo pasado, la industria automotriz local había manifestado preocupación por la pérdida de competitividad. En una reunión organizada por Brügge, presidente de la Comisión de Comercio, se advirtió que si el Régimen de Autopartes no es renovado se romperá la cadena de valor local, se perderán puestos de trabajo y se frenarán inversiones comprometidas.

“La prórroga de la promoción del autopartismo es muy importante para Córdoba, Santa Fe, Tucumán, y también beneficia a algunas autopartistas de la provincia de Buenos Aires y San Luis. Por lo tanto, tiene un efecto regional sumamente importante”, dijo Brügge a La Voz.

El legislador y autor de uno de los proyectos sostuvo que “Córdoba, como polo de desarrollo de las industrias automotrices, tiene una red autopartista en la cual la mayoría son pymes se han tecnificado, tienen una especialización muy importante, reconocida por las primeras marcas a nivel mundial, sobre todo las que están radicadas en la Región Centro”.

Brügge resaltó que “un gran porcentaje de la estructura de lo que son las pick up son componentes de las autopartistas cordobesas”. Además, sostuvo que la prórroga “es también una forma de conservar mano de obra calificada que da valor agregado”, a la vez que destacó las alianzas con universidades para realizar aportes tecnológicos.

“Si se avanza en esto vamos a tener una importante noticia, porque se va a conservar un capital tanto humano como tecnológico, técnico y económico, que se ha desarrollado durante años. Esto refuerza la posibilidad de mayores inversiones y de mejoras en este momento tan difícil para los automóviles, que está vinculado a la incursión de empresas chinas”, consideró el diputado.

Finalmente, concluyó que “el hecho de que las autopartistas puedan tener previsibilidad en por lo menos diez años a la vista permite que suscriban contratos con las automotrices y que puedan proveer de las partes correspondientes”.

Corresponsalía Buenos Aires