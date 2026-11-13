Rutas nacionales: el Gobierno habilitó nuevas concesiones que incluyen tramos clave en Neuquén y Chubut

El Gobierno, a través de la publicación del Boletín Oficial, dispuso la ampliación del proyecto denominado Red Federal de Concesiones mediante la incorporación de nuevos tramos de la Red Vial Nacional para ser «gestionados y explotados» por el sector privado bajo el sistema de concesiones de obra pública por peaje.

Nuevas concesiones: qué dice el decreto y cuáles son las rutas nacionales incluidas

En el Decreto 1358/2026 se detalla que las licitaciones se llevarán a cabo en el marco de la Ley N° 17.520 (concesiones de obras e infraestructuras públicas) y sus modificatorias. En el documento se indica a su vez que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, fijó un plazo de 12 meses -que se contabilizará a partir de la entrada en vigencia del decreto- para convocar a Licitación Pública Nacional e Internacional.

Respecto a la autoridad de aplicación y control, se explicó el Ministerio a cargo de Luis Caputo estará a cargo de estructurar las licitaciones, aprobar pliegos, adjudicar y firmar los contratos. En tanto, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) funcionará como la autoridad de aplicación de los contratos resultantes, encargándose de la supervisión y control.

El Gobierno reiteró que el objetivo de la medida consiste en «promover las inversiones privadas necesarias para la conservación, mantenimiento, reparación, ampliación y desarrollo de la infraestructura vial, optimizando la seguridad, reduciendo costos logísticos y mejorando la prestación de servicios a los usuarios».

Respecto a la delimitación de tramos, se informó que los sectores incorporados se desprenden de un relevamiento técnico realizado por Vialidad Nacional que incluyen sectores de la Patagonia y otras provincias del país. Asimismo se aclara que los nuevos tramos «no se superponen ni interfieren» con aquellos que ya se encuentran bajo concesiones vigentes en las Etapas I, II, II-B y III del mismo programa federal.

Por otra parte, en el anexo oficial de la norma se precisa que las nuevas licitaciones para adjudicar más de 25 tramos de la red vial alcanzan a las siguientes rutas nacionales: