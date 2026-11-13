Temporal en Viedma: sin evacuados tras una noche de lluvia, con alerta naranja y actividades suspendidas

Viedma acumuló 32 milímetros de lluvia desde el inicio del temporal, durante la tarde del jueves, y atravesó la noche y la madrugada sin necesidad de evacuar familias. Mientras continúan las precipitaciones y las ráfagas de viento, la ciudad permanece bajo alerta naranja por tormentas intensas, al menos hasta las 12 de este viernes 13 de noviembre.

Según informó la Municipalidad, los registros pluviométricos de la Secretaría de Servicios contabilizaron 32 milímetros de agua caída hasta las primeras horas de la mañana. En tanto, los equipos municipales continúan desplegados en distintos sectores para prevenir inconvenientes y atender posibles situaciones de emergencia.

Alerta naranja en Viedma: cuándo bajará el nivel de advertencia

De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el alerta naranja por tormentas intensas se mantendrá vigente hasta las 12 de este viernes. Luego, entre las 12 y las 18, el nivel de advertencia descenderá a amarillo.

Ante este escenario, el Municipio mantiene las recomendaciones de prevención y solicita a los vecinos evitar circular por calles anegadas y realizar desplazamientos innecesarios mientras continúe el alerta naranja.

También pide no sacar residuos a la vía pública para evitar obstrucciones en los desagües pluviales y asegurar o retirar objetos de balcones, patios y terrazas que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Qué actividades están suspendidas en Viedma por el temporal

Como parte de las medidas preventivas, permanecen suspendidas hasta el mediodía todas las actividades deportivas y culturales organizadas por el Municipio, incluidas las propuestas previstas durante la mañana en el marco de la Feria Municipal del Libro.

La suspensión alcanza también a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), que dispuso cancelar todas las salidas a campo programadas para este viernes en las distintas carreras, debido a las condiciones climáticas y al alerta vigente.

El operativo de monitoreo y asistencia continuará durante la jornada, con los equipos municipales atentos a la evolución de las condiciones climáticas.

Ante cualquier emergencia o situación de riesgo, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil mediante llamada telefónica o WhatsApp.