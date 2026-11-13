Pity Álvarez, a un paso del veredicto: qué puede pasar tras el pedido de 18 años y seis meses de prisión

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz entra este viernes 13 de noviembre en una instancia clave. La defensa del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados expondrá sus alegatos finales ante la Justicia, luego de que la Fiscalía solicitara una condena de 18 años y seis meses de prisión por el homicidio ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Según informó Noticias Argentinas, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro buscarán refutar los argumentos del fiscal Sandro Abraldes, quien consideró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho. La audiencia está prevista para las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

Juicio a Pity Álvarez: qué pena pidió la Fiscalía por el crimen de Cristian Díaz

Durante su alegato, realizado el miércoles 11 de noviembre, el fiscal Sandro Abraldes solicitó que Pity Álvarez sea condenado a 18 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el cantante actuó con intención de matar y rechazó la posibilidad de que se hubiera tratado de un episodio de legítima defensa.

En su exposición, Abraldes utilizó una frase contundente para describir su interpretación de los hechos: “Él decidió que Cristian Díaz debía morir”.

Además, cuestionó que el músico llevara un arma de fuego sin estar registrado como legítimo usuario.

El fiscal también solicitó que Álvarez sea detenido cuando finalice la internación involuntaria que actualmente cumple en una clínica psiquiátrica de Castelar.

Qué pasó con Cristian Díaz, el hombre por cuyo crimen juzgan a Pity Álvarez

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano.

La víctima fue Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, quien murió después de recibir cuatro disparos.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la acusación, el músico y Díaz protagonizaron un enfrentamiento que terminó con el ataque armado.

La Fiscalía sostiene que Álvarez disparó contra la víctima y volvió a hacerlo cuando ya se encontraba en el suelo.

La defensa, en cambio, mantiene una interpretación diferente de lo ocurrido y sostiene que el cantante reaccionó ante una situación de peligro.

La estrategia de los abogados de Pity Álvarez para evitar una condena

Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro tendrán este viernes la oportunidad de presentar sus argumentos finales.

La estrategia de la defensa apunta a sostener que Pity Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que existió un exceso en esa conducta.

Según explicó Baños a Infobae, los abogados consideran que el músico reaccionó frente a una amenaza y que su consumo problemático de sustancias pudo haber influido en la percepción de la situación.

Durante el debate también se presentaron testimonios de personas del entorno del cantante y vecinos del barrio, quienes hicieron referencia a conflictos previos entre los involucrados.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella rechazaron la hipótesis de legítima defensa.

La familia de Cristian Díaz pidió 11 años y dos meses de prisión

Antes del alegato fiscal, la querella, representada por los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando, había solicitado una condena de 11 años y dos meses de prisión.

La presentación se realizó el viernes 6 de noviembre y también sostuvo que el músico debía responder penalmente por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

No obstante, la acusación particular contempló circunstancias atenuantes, entre ellas el arrepentimiento expresado por Álvarez y su ofrecimiento de colaborar económicamente con la familia de la víctima.

Además, solicitó que, ante una eventual condena, se evalúe la posibilidad de que el cantante cumpla la pena bajo arresto domiciliario, con autorizaciones para trabajar y continuar sus tratamientos médicos.

La Fiscalía, por su parte, reclamó una pena mayor y pidió su detención al finalizar la internación.

Cuándo se conocerá el veredicto del juicio contra Pity Álvarez

La audiencia de este viernes estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner.

Según informó TN, está prevista una última jornada para el 20 de noviembre, en la que podría conocerse el veredicto. No obstante, la fecha deberá quedar confirmada por el tribunal.

El proceso judicial comenzó en agosto de 2026 y estuvo atravesado por numerosos testimonios, planteos de la defensa y evaluaciones vinculadas con la situación del músico.

Actualmente, Pity Álvarez permanece internado en una institución de salud mental en Castelar, por disposición judicial.

Con los alegatos finales de sus abogados, el juicio ingresa en su etapa de definición.

La Justicia deberá determinar la responsabilidad penal del músico por el homicidio de Cristian Díaz y, en caso de condena, establecer la pena correspondiente.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz entra este viernes 13 de noviembre en una instancia clave. La defensa del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados expondrá sus alegatos finales ante la Justicia, luego de que la Fiscalía solicitara una condena de 18 años y seis meses de prisión por el homicidio ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Según informó Noticias Argentinas, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro buscarán refutar los argumentos del fiscal Sandro Abraldes, quien consideró que el músico comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho. La audiencia está prevista para las 11:30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.