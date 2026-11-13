Proponen notificaciones por WhatsApp para el fuero de Familia de Río Negro

Una iniciativa de legisladores del bloque PRO Unión Republicana propone modificación al régimen procesal de Río Negro para permitir las notificaciones a través de WhatsApp en el fuero de Familia.

La propuesta elaborada por Juan Martin, María Laura Frei y Juan Murillo Ongaro establece una línea oficial del tribunal, un enlace seguro a los PDF y plazos desde el día hábil siguiente.

Los autores tomaron como antecedentes fallos de las cámaras de Morón y La Plata y destacan que buscan resolver el problema de las cédulas en papel que vuelven sin ser entregadas por domicilios errados, mudanzas o ausencias.

En los fundamentos sostienen que «no podemos seguir respondiendo a urgencias alimentarias o de violencia con los tiempos del traslado postal tradicional».

El proyecto modifica el artículo 23 del Anexo de la ley P 5396 para que resoluciones como el traslado de la demanda, la rebeldía o las medidas cautelares puedan notificarse por WhatsApp, además de por cédula en papel o casillero virtual. La judicatura podrá disponerlo de oficio o a pedido de parte, según la urgencia, la vulnerabilidad de los derechos invocados o el fracaso de las vías ordinarias.

El texto incorpora además el artículo 23 bis. El mensaje debe salir de una línea oficial asignada al tribunal y contener una transcripción sucinta de la resolución, la identificación del juzgado y un enlace seguro a las copias digitales en PDF. El plazo procesal comenzaría a computarse desde el primer día hábil siguiente a la recepción o lectura fehaciente.

Según los autores, la notificación digital al celular constatado en la causa «reduce drásticamente las cédulas rebotadas» y la incorporación de este tipo de mensajes es «el paso lógico para conectar el sistema judicial con la realidad tecnológica de la ciudadanía».

Los fundamentos también describen mecanismos de constatación, como capturas de pantalla que acrediten el envío del PDF y la confirmación de entrega. Aclaran que los métodos convencionales no quedarían excluidos.