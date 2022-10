Por fuertes vientos en toda la región realizan recomendaciones para evitar posibles accidentes

Según el pronóstico del tiempo dado a conocer en las últimas horas, en varias zonas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se producirán fuertes ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora. Las condiciones climáticas más adversas comenzarán esta tarde aunque para mañana, después del mediodía, se esperan los vientos más intensos en la zona de los valles, hasta Catriel.

Desde la empresa Edersa diseñaron un plan de emergencia operativo para brindar respuestas concretas frente a los pronósticos climatológicos. Por eso, según informaron, dispondrán de todo su cuerpo de personal a lo largo de estas jornadas, reforzado con las cuadrillas de contratistas que estén a disposición.

Este es el pronóstico para la ciudad de Neuquén. (fuente: AIC)



«Les recordamos que antes problemas de suministro o frente a peligros en la vía pública, es necesario que los usuarios realicen el reclamo en el sistema SARA, tanto por vía telefónica (08102229500) como desde la web oficial (www.edersa.com.ar), por intermedio del asistente virtual», explicaron.

También pidieron a los vecinos tener en cuenta los siguientes consejos para mantener la seguridad en las calles, rutas y viviendas durante el tiempo en el que se mantengan estas condiciones climáticas:

• No realizar actividades al aire libre.

• No circular por zonas muy nevadas o inundadas.

• Si viaja, tener en cuenta rutas habilitadas y notificar a familiares hora de salida y arribo. Recordar que la señalización de obras puede quedar oculta por la nieve.

• No permita que nadie se suba a los postes que sostienen la red eléctrica en caso de anomalía. Sólo realice el reclamo al Sistema de Reclamos Automáticos SARA( 08102229500) o en nuestro asistente virtual (en edersa.com.ar) si observa tal situación.

• No se acerque a cables caídos o que se encuentren a baja altura ni utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos.

• Si árboles, carteles u otros objetos de la vía pública han provocado caída de líneas, sólo realice el reclamo al Sistema de Reclamos Automáticos SARA 08102229500 o al asistente virtual.

• No se acerque a postes quebrados.

• Si el viento genera una caída de línea eléctrica sobre tu auto es una situación extremadamente peligrosa. Comuníquese en primera instancia con el número de Bomberos de tu ciudad, luego dé aviso al SARA (08102229500). Utiliza la bocina para alertar a otras personas. No toques las ventanas, las puertas, ni nada que sea de metal, como la radio. Espera hasta que los bomberos o un profesional entrenado te rescate. Adviértele a cualquier persona que comience a caminar hacia el auto, que debe permanecer bien lejos. Sólo si ves humo o fuego y es necesario salir del vehículo recuerda no hacer contacto con el auto y con el suelo simultáneamente.

• Se recomienda desenchufar equipos sensibles a variaciones en el voltaje si no los utiliza, ya que pueden generarse variaciones en el suministro.

En Roca, las ráfagas llegarán mañana a los 78 kilómetros en la hora. (Fuente: AIC)

Desde el cuartel central de Bomberos Voluntarios de Roca también recomendaron a los vecinos no realizar actividad de quema de pastizales atento a que las fuertes ráfagas de viento podrían extender el fuego y provocar un siniestro de magnitud.

A los consejos también se sumó el Cuerpo de Seguridad Vial de Roca. Desde sus oficinas ubicadas en calle Bolivia, recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad a la hora de tener en cuenta la zona en la cual sopla el viento y las condiciones de aerodinámica del vehículo.

También pidieron verificar las cubiertas, el sistema de freno y utilizar menos calibre en los neumáticos (para lograr mayor adherencia al asfalto), mantener los vidrios cerrados y por sobre todas la cosas tener mucha precaución.

«Lo importante es ser precavidos y mantener las velocidades establecidas más en aquellas zonas donde el viento soplará con mayor intensidad», dijo Félix Valenciano, a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial.