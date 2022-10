Polémica en Roca: ¿multarán a los conductores que crucen con el semáforo en amarillo?

La sesión de ayer del Concejo Deliberante dejó una nueva polémica que promete extenderse y llegar a los estrados judiciales. Es que desde la oposición denunciaron que el sorismo introdujo una modificación en una ordenanza que favorecerá el nuevo sistema de fotomultas que se implementará a partir del próximo lunes.

En resumen, en la misma normativa en la cual se analizaba la adhesión a la licencia nacional de conducir, el oficialismo modificó la normativa de tránsito que ya contaba con un dictamen favorable de comisión.

El artículo 113 de la ordenanza 4845/18, quedará redactada de la siguiente manera: «Cruce de calle- el que comenzare a atravesar la intersección de calles o avenidas sin encontrarse el semáforo con luz verde será sancionado con una multa de 200 a 1000 USAM. Se entenderá que el vehículo ha iniciado la transposición a partir de que las ruedas delanteras hayan superado la línea de STOP señalizada previa a la senda peatonal. Será considerado falta grave».

Para el concejal Gustavo Maida, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), la nueva interpretación -a la que se opusieron- implica tomar como «infracción» si se inicia el cruce peatonal en amarillo. «Si no cruzás en verde es infracción o sea te pueden multar. Con la normativa actual vos tenés cinco segundos que es cuando el semáforo se pone en amarillo y podes avanzar sin problemas porque estás en transición«, dijo.

Para el edil de la oposición, esto es el resultado de la a urgencia que tiene el Ejecutivo municipal para modificar la ordenanza y tiene que ver directamente con la puesta en marcha del nuevo sistema de fotomultas que comenzará a implementarse a partir del próximo lunes en distintos puntos de la ciudad.

Maida aclaró que esto implica que si una persona está a un metro y el semáforo cambia de verde a amarillo el automovilista tiene dos opciones; frenar de manera intempestiva (lo que podría genera un choque en cadena) o bien frenar y quedar sobre la senda peatonal. En cualquiera de los dos casos, correspondería una infracción con la fotomulta.

El concejal explicó que se contactó con la intendenta María Emilia Soria para expresarle su preocupación por el tema y si bien aclaró que en la reunión de comisión se hizo un cuarto intermedio, finalmente el oficialismo avanzó con la iniciativa. «La única forma es instalar decrementadores o poner el verde con un titilar para advertir a los automovilistas», dijo Maida.

Este diario intentó comunicarse con la concejal Verónica Paniceres -impulsora de la modificación de la ordenanza- quien se excusó de brindar su opinión ya que se encontraba realizando un estudio médico. Sin embargo, una fuente consultada de la comuna negó la posibilidad de que esta normativa aumente el número de sanciones a los automovilistas ya que el sistema de fotomultas se «activará» sólo cuando se cruce con el semáforo en rojo.

«En todo caso habrá que poner decrementadores (relojes que indiquen los segundos) para advertir a los conductores del paso del verde al amarillo pero de ninguna manera se pretende hacer más multas. Creemos que con estas medidas el sistema se va a adecuar a lo que se pretende en cuanto al tránsito del municipio«, reveló una fuente municipal, quien por tratarse de un tema del bloque del FdT del Concejo Deliberante, pidió reserva de su identidad.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito?

El artículo 44 de la Ley Nacional de Tránsito, indica que en las calles en las cuales se ubican semáforos se debe transitar con luz verde a su frente; con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento; y con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a trasponer la encrucijada antes de la roja. Aclara además que los peatones no deben cruzar con luz roja o amarilla a su frente.