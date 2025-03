Por las clases: familias protestan en Casa de Gobierno de Neuquén por el CPEM 40

El jueves comenzó con protestas en la Casa de Gobierno de Neuquén. Familias reclaman el inicio de clases en el CPEM 40 y exigen una respuesta urgente por parte de Gobierno.

Según informaron las familias exigen una respuesta por parte de Gobierno sobre el edificio de la CPEM 40, en el barrio Gran Neuquén. «La obra debía ser entregado el 20 de febrero para comenzar el ciclo lectivo y volvieron a posponerlo sin fecha fija», explicaron.

La directora del CPEM 40, Analía Galván, manifestó que el reclamo es por una fecha concreta sobre la finalización de la obras. «Es una ampliación grande, de varias aulas, playón y biblioteca. Ya el año pasado no pudimos terminar el año lectivo y ahora no podemos iniciar. No tenemos espacio físico, damos clases abajo de canteros», relató.

Durante la protesta llegó el ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, y dialogó con las familias. Sin embargo, manifestaron que «no dijo nada especifico».

Noticia en desarrollo.