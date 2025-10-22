Por qué aumentan los trastornos de ansiedad entre las consultas de Salud Mental

En la segunda parte de Intensamente, una nueva emoción desembarca en la película de Disney. «Emoción», con el pelo revuelto, los ojos desorbitados y una sonrisa nerviosa, convive con «Tristeza», «Furia», Miedo», «Asco» y «Alegría». Llega para quebrar la calma. Un claro ejemplo de los tiempos que corren.

La Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad advirtió que la ansiedad excesiva y persistente puede transformarse en un trastorno si no es abordada a tiempo por profesionales de la salud. La irritabilidad, la impaciencia, las contracturas musculares y los pensamientos nocivos son síntomas comunes, pero, sin tratamiento, pueden derivar en una depresión.

«A las personas les cuesta cada vez más sentirse en paz o tranquilas. La ansiedad es el segundo diagnóstico más frecuente entre las enfermedades psicopatológicas, luego de la depresión. Lo vemos desde hace tiempo», expresó Rossana Speranza, psicóloga miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, a diario RIO NEGRO.

¿Las causas? Los especialistas lo atribuyen en primer lugar, al ritmo de vida actual que lleva a «estar sobreactivados de forma permanente«. También al uso excesivo de la tecnología y «la sobreestimulación cerebral». «Pero además, hay condiciones particulares del país. La incertidumbre está asociada con la ansiedad. A mayor nivel de incertidumbre la percepción de amenaza aumenta», acotó.

La ansiedad en sí misma, definió, «es una emoción esperable, útil, que prepara al organismo para responder a un estímulo. Es esperable y sano tenerla. Esa emoción debería activarse solo ante una situación de amenaza, de riesgo y de peligro».

Speranza planteó que la ansiedad «no es más que una respuesta intensa del organismo cuando una persona se siente incómoda, su corazón se acelera, aparece la sudoración, un nudo en la garganta, temblores y a veces, hasta las pupilas se dilatan«. De todos modos, insistió, estos cuadros son esperables.

Lo que sucede es que, muchas veces, la ansiedad no se activa ante una amenaza sino a partir de una percepción subjetiva de amenaza. «El cerebro lee una amenaza aunque no la haya y responde con sintomatología. Por eso hay varios trastornos de ansiedad como el pánico, ansiedad generalizada, ansiedad social o la fobia específica«, dijo.

Reconoció que notan un aumento de los casos de ansiedad especialmente en la población infantil y adolescente (en el desempeño escolar, social, ante la separación de los padres) aunque los casos de ansiedad «atraviesan todas las edades». En los adultos mayores, se ven, en cambio, más casos de depresión.

¿Qué diferencia hay entre una crisis de ansiedad con un trastorno de ansiedad? La crisis puede ser circunstancial, pero se vuelve un trastorno cuando impacta en la vida de alguna forma. «Se dan cambios conductuales que vuelven la vida más restrictiva. Se deja de ir a algunos lugares, se siente miedo de manera anticipada, se evitan situaciones», mencionó.

Speranza advirtió que «nuestra cultura nos ha vendido la idea de que las emociones deben ser positivas. Es decir, debemos vivir en un estado nirvana de bienestar permanente sin que nada nos ocurra. No hay que envejecer, no hay que sentir malestar. Y eso no es lo esperable».

La Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad nació 25 años atrás con la misión de formar profesionales. «Surgió porque había un vacío en el mundo de la salud mental en Argentina. Nadie se ocupaba de eso. Y lo cierto es que la terapia cognitiva conductual es la que mayor evidencia científica clínica presenta en estos casos», dijo Speranza.

Un aumento del 119% en dos años

Desde la Coordinación de Salud Mental de Río Negro, advirtieron una demanda creciente por casos de trastornos de ansiedad vinculados a la situación económica actual. Entre 2023 y 2025 se registró un aumento del 119% en la demanda.

«La gente no puede pagar las obras sociales, ni las prepagas y vira al sistema público por trastornos de ansiedad, psicóticos, alimenticios, bipolaridad, consumos problemáticos. Esa demanda privada se suma a la que ya teníamos», resumió Darío Cabrera, coordinador provincial de Salud Mental y recordó que una consulta en un psicólogo puede rondar entre 50 y 70 mil pesos.

Admitió que no cuentan con turnos disponibles pese a que se amplió la planta de profesionales de Salud Mental en un 33%, desde la asunción de Demetrio Thalasselis como ministro de Salud, lo que representa 45 nuevos profesionales entre psicólogos, psiquiatras y operadores de salud mental.

«Hoy Río Negro tiene una planta de 304 profesionales. El número de usuarios es variable, entre trastornos de ansiedad, intentos de suicidio, consumos problemáticos, esquizofrenia, bipolaridad, neurosis graves, trastornos de personalidad», recalcó Cabrera y aclaró que tienen pacientes a partir de los 10 años.

Destacó también que de los 36 hospitales rionegrinos, en 35 hay efectores de Salud Mental. Solo en El Cuy no hay profesionales. «Nos llama la atención Viedma, por su densidad poblacional -que no es muy alta- y una creciente demanda de atención. También es llamativa la demanda en Bariloche pero el sistema público atiende no solo a la población sino al turismo», manifestó.