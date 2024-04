Por qué el volcán Puyehue es uno de los más peligrosos de Chile y la región

La noticia conmocionó en la región en función del recuerdo de esa tarde del 4 de junio del 2011 cuando, de pronto, el cielo se cubrió de negro y cenizas volcánicas de distinto grosor cubrieron cientos de kilómetros desde la cordillera hacia el este. En las últimas horas, el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica informó que Chile elevó el nivel de alerta de verde a amarillo en el complejo volcánico Cordón Caulle Puyehue, en la Región de Los Ríos, al norte del paso Cardenal Samoré.

«Los observatorios tienen un sistema de alerta propio en relación a lo que ven en el volcán. Un alerta verde significa que el volcán está tranquilo. Un cambio a amarillo significa que el observatorio encontró cambios en el volcán que los lleva a observar con mayor frecuencia y más detalle«, especificó el vulcanólogo Gustavo Villarosa, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional del Comahue.

Este nivel de alerta, advirtió, obliga a los observatorios a emitir reportes con mayor frecuencia. «Cuando está en verde, sacan un reporte mensual; ahora aumentan esos reportes e informan sobre cualquier cambio«, agregó.

Villarosa definió al Cordón Caulle Puyehue como uno de los más recurrentes y peligrosos volcanes de la región. «Es muy activo. Hace erupciones bastante seguido: cada ciertas décadas que, para un volcán, es bastante. Y es peligroso porque hace erupciones explosivas y tiene poblaciones muy cerca. Entonces, los efectos que puede producir son bastante dañinos», dijo y mencionó que está cuarto en el ranking de volcanes peligrosos de Chile.

¿Qué significa entonces el alerta amarillo? «Solo quiere decir que el volcán mostró alguna actividad más alta que lo usual, pero no mucho más que eso. Todo el tiempo hay volcanes que suben a amarillo y vuelven a pasar a verde», respondió el especialista. Puso como ejemplo, al volcán Villarrica que días atrás, estaba en alerta naranja y recientemente, volvió a bajar a amarillo.

«El alerta técnica es manejada por el observatorio; mientras que el alerta poblacional está a cargo de Protección Civil que debe estar atenta a lo que dice el observatorio. Probablemente, Villa La Angostura que está más cerca del volcán, esté mirando con mucha atención para ver si sube el alerta poblacional a amarillo o no», señaló a RIO NEGRO y destacó que el funcionario a cargo de Protección Civil es el mismo que estaba en la erupción del 2011 lo que representa una gran ventaja. «Hay lecciones aprendidas», resaltó.

En 2011, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había declarado la fase amarilla para el Caulle Puyehue 40 días antes de la erupción. Pero Villarosa consideró que la situación hoy no es la misma. «A veces, pasa que el volcán no da señales muy claras y no se llegan a interpretar bien. El Calbuco, recuerdo, fue complicado porque pasó de verde a rojo en cuestión de horas. El Caulle, en cambio, había aumentado su actividad unos días antes de la erupción. Estuvieron siguiéndolo hasta que se dieron cuenta que se estaba desestabilizando el sistema y elevaron el alerta a rojo», relató.

Villarosa planteó que hay varios indicadores a tener en cuenta. «Los volcanes van pasando por distinas fases en sus ciclos naturales y van dándose distintos indicios. La situación nunca es igual a una anterior», precisó y acotó que «normalmente, cuando el volcán hace erución, se desinfla, se decomprime un poco y se hunde la superficie del suelo alrededor del volcán. Ahora, el volcán volvió a hincharse», planteó y dijo que en las últimas semanas, esa hinchazón fue bastante significativa.

«Aumentó un poco la velocidad con que se estuvo hinchando. ¿Eso qué dice? Prestá atención a lo que está pasando. Seguramente sean fluídos magmáticos que se están moviendo, gases. En los últimos días hubo manifestaciones de gases y había un fuerte olor a azufre. Claramente, hay emisiones«, puntualizó.