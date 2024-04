Las subas en las cuotas de los planes de ahorro superaron la inflación en Río Negro y Neuquén

Los reclamos en torno a las cuotas abusivas de los planes de ahorro para adquirir un auto cero kilómetro se multiplicaron en el último tiempo. Los aumentos están por encima de la inflación. Unas 155 denuncias ingresaron a la Defensoría del Consumidor de Río Negro en 2023 y, en lo que va del año ya se recepcionaron 41. En tanto, la Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén ya acumula un centenar de consultas solo en el último mes.

«Estamos recibiendo muchos reclamos vinculados a los valores de las cuotas y a la falta de información por parte de las agencias de vehículos. Las cuotas han variado promedio un 200%: una cuota de 150 mil pesos ha llegado a 450 mil pesos. Están vinculadas no a la inflación sino al valor del vehículo. Se han disparado», resumió Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor de Neuquén.

Sugirió a los usuarios que “lean la letra chica de los contratos, ya que las empresas no mencionan las cláusulas de aumento, pero en el acuerdo está”. Advirtió que los valores en los planes de vehículos se dan por “el aumento de exportaciones y la demanda. Es el motivo por el cual se encarece el precio de los autos, siendo un tema de macroeconomía que afecta a la ciudadanía realmente”.

Los reclamos se multiplican en Río Negro y Neuquén. Foto: Florencia Salto

Ante la multiplicidad de reclamos, a principios de marzo, el organismo hizo una presentación ante la Inspección General de la Justicia de Nación solicitando que los consumidores accedan a la información respecto a los valores de la cuota y cómo se conforma. «A veces se calculan de forma abusiva», consideró.

También pidió la suspensión de las ejecuciones prendarias hasta el 31 de diciembre próximo. «La idea es que la gente, pasado este cimbronazo macroeconómico, pueda ver cómo reacomoda sus cosas y no tenga una doble espada de Damocles: por un lado, te aumentan la cuota y encima te pueden sacar el vehículo», planteó Tomasini.

Desde la Dirección de Protección al Consumidor solicitaron a los damnificados que, en primer lugar, hagan los reclamos en las concesionarias. «Posteriormente, cuando los concesionarios les informen -o no- cómo se conforman sus cuotas, la idea es que hagan el reclamo en Protección al Consumidor», afirmó.

Dijo que Inspección General de la Justicia respondió «con evasivas». «Argumentaron que es un problema que no se resuelve con una sola medida sino que es más global. Lo cierto es que muchas familias ponen toda la expectativa en adquirir un cero kilómetro. Ponen ahí una fuerte sensación de progreso y, de un plumazo se va el auto y quedas con deuda«, señaló.

Los reclamos se multiplican en Río Negro y Neuquén. Foto: Matías Subat

Pedido de bajas

En lo que va del año, unas 20 personas reclamaron por el valor de las cuotas de los planes de ahorro para la entrega de autos cero kilómetro en la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (Omiduc) de Bariloche. Los reclamos se duplicaron en relación al mismo período del año anterior.

«Tras los aumentos que tuvieron las cuotas, empecé pagando 122.144 pesos y, al día de la fecha de marzo 2024, estoy pagando 287.796 pesos. Es complicado seguir con el sistema de cuotas con aumentos tan altos. Pretendo cobrar la totalidad de las cuotas abonadas», plantea uno de los tantos reclamos.

Telma Tarifeño, jefa de Omiduc, explicó que muchos usuarios ya dieron de baja el contrato con las concesionarias aunque plantean que les siguen cobrando las cuotas. «Son cuotas que se han duplicado desde que iniciaron el tramite. Por eso, están pidiendo la baja», indicó.

Planteó que las concesionarias exigen que los usuarios se den de baja baja a través de una plataforma digital o carta documento. «Pero la baja no es inmediata, no es que al mes siguiente no te van debitar. Hay personas que presentaron la baja hace tres meses y le siguen debitando el importe de la cuota generándole una deuda bancaria», afirmó Tarifeño.

Al tomar el reclamo, la Omiduc cita a la empresa y al damnificado. «Al haber un contacto más directo y personal entre ambos, se tiende a agilizar esos trámites», dijo.

Los reclamos se multiplican en Río Negro y Neuquén. Foto: Florencia Salto

Contratos de 1943

La Coordinadora Provincial de Damnificados por los Planes de Ahorro se conformó allá por 2019 en Neuquén. Hoy, suma más de 8.000 damnificados.

Mabel Muñoz, coordinadora provincial de Damnificados por Planes de Ahorro, contó que en 2019, presentaron una demanda colectiva porque la Dirección de Defensa al Consumidor no tomaba las denuncias por los aumentos desmedidos de las cuotas y la falta de información. Se hicieron audiencias de conciliación, pero no se llegó a ningún acuerdo.

«En pandemia, cambió la gestión del organismo que terminó multando a las empresas», aclaró la mujer.

A su vez, en 2019 la organización presentó una demanda civil y la justicia dictó una cautelar para retrotraer el valor de las cuotas mientras durara el proceso judicial que sigue sin resolverse. «Lo cierto es que hay damnificados que ya han terminado de pagar el plan y no les quieren entregar los vehículos porque los obligan a pagar el descuento de la cautelar actualizado con los intereses. Es ilegal», objetó.

Muñoz reclamó que llevan seis años esperando que la justicia civil se expida, cuando, advirtió, ya hay muchos fallos favorables en Argentina que plantean los contratos abusivos y falta de información que infringen la ley de Defensa del Consumidor. Recalcó que en las últimas semanas, cambiaron el abogado patrocinante. Federico Zannini lleva ahora el planteo judicial.

«Hoy el reclamo es el mismo: el desfasaje desde el comienzo hasta la finalización del plan. Las pericias contables dan cuenta de aumentos de un 4.000%. El año pasado, de pagar cuotas de 20 mil pesos pasamos a 200 mil pesos. Los últimos dos años fueron de terror», resumió Muñoz.

Consideró que las autoridades deben trabajar en la modificación de los contratos de adhesión. «Hace dos años se descubrió que esos contratos fueron redactados en 1943. Están obsoletos. Hay que reformarlos en función de la situación económica actual», opinó y enfatizó que muchos artículos contienen «cláusulas abusivas para el consumidor que no se condice con la ley actual del consumidor».

«Se autoriza a las automotrices a aumentar de acuerdo a los valores de los vehículos. Además, de la falta de información: cuando adquirimos un plan, te hablan de una cuota segura por un año y es mentira. Ese año te hacen una cuota fija, pero los intereses acumulados te los cobran a partir de la cuota 13«, indicó.