Fuga de gas alarmó a vecinos de Plottier: enojo por la respuesta tardía de Camuzzi y el municipio

Vecinos de Plottier se autoevacuaron luego de que se produjera una importante fuga de gas en las calles Zabaleta y Mosconi. Según indicó una vecina a este medio, una empresa estaba realizando una obra en el sector y rompió un gasoducto. El tránsito en el sector está interrumpido. Horas más tarde, Camuzzi cortó el servicio.

Escuchá en RÍO NEGRO RADIO a Claudia, vecina de Plottier

«Lo único que me enteré es que hay una o dos vecinas descompuestas, el resto se fueron todos a una plaza. Dicen que hasta la calle Batilana se siente el olor a gas», indicó.

Fuga de gas en Plottier: cortaron la luz y Camuzzi trabaja en el lugar

En diálogo con RIO NEGRO RADIO, Claudia, vecina de Plottier, informó que la empresa Camuzzi «cortó el gas» en el sector alrededor de las 12:20. «La cuadra se evacuó toda. Yo estaba trabajando y vine a rescatar a mis gatitos», remarcó sobre el tenso momento que vivieron.

Enojo en vecinos por la falta de respuesta rápida de las autoridades. Foto: captura.

La vecina señaló que el accidente ocurrió cerca de las 10:30 y resaltó que no hubo respuesta rápida por parte de la municipalidad y de Camuzzi. «Nos cansamos de llamar a la guardia de Camuzzi y nada«, indicó. «Vos llamás a la municipalidad y no tenés ningún número directo para comunicarte con ellos», agregó.

No habría riesgos de incendio por la fuga de gas en Plottier

El jefe de bomberos voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, informó que estuvieron presentes en el lugar pero que, en principio, «no habría riesgo de incendio«. Dado esto, la dotación volvió al cuartel. De todas formas, comunicó que están «alertas» a la situación.

Mansilla detalló que fueron notificados de la situación minutos antes de las 12. En el sector, comentó que ya hay personal de Camuzzi realizando las tareas correspondientes para cortar el suministro de gas y reparar la zona dañada.

El jefe de Bomberos confirmó que en el sector había un «fuerte olor a gas». Por otro lado, señaló que «un operario de la empresa recibió atención médica».

Mansilla comentó que el problema habría ocurrido cuando la empresa estaba realizando un zanjeo y «rompió un caño de gas y uno de agua«. También, comunicó que la Cooperativa de Luz cortó el suministro eléctrico en la zona. Por este motivo, no habría riesgo de incendios. Al lugar acudió también personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía.

Un empleado de la municipalidad de la dirección de redes y bomberos indicó a LU5 que dos operarios de Camuzzi se «descompensaron» y fueron asistidos por personal de salud. Señaló que fueron trasladados al hospital de Plottier.