Preocupación por riesgo de incendios en Neuquén: alerta por tormentas, viento y granizo desde este jueves

La provincia de Neuquén estará bajo alerta meteorológica desde esta jueves hasta el sábado por tormentas intensas, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias fuertes en cortos períodos. Protección Civil advirtió por el impacto de las altas temperaturas, la baja humedad y la actividad eléctrica, un combinación que eleva los riesgos de incendios en el territorio.

Neuquén bajo alerta meteorológica: tormentas intensas y ráfagas de hasta 70 km/h

Según el organismo provincial, el contexto climático favorecerá la formación de tormentas convectivas con fuerte actividad eléctrica y cambios bruscos en las condiciones atmosféricas.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, señaló que “se requiere una mayor atención por el riesgo forestal que conlleva esta situación”.

Las condiciones meteorológicas más intensas se esperan para el viernes, con alcance provincial.

El pronóstico del tiempo anticipa ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora. También se prevén lluvias localmente fuertes en cortos períodos, tormentas secas o con precipitaciones escasas y la posibilidad de caída de granizo en distintos sectores.

Viernes crítico y advertencias ante múltiples factores climáticos

Las condiciones más intensas están previstas para el viernes, jornada en la que el fenómeno podría extenderse a toda la provincia. Los modelos meteorológicos analizados advierten sobre la rotación constante de vientos y la persistencia de temperaturas elevadas durante la jornada.

Desde Protección Civil explicaron que la combinación de baja humedad relativa, calor extremo y actividad eléctrica puede generar escenarios simultáneos de riesgo en distintos puntos del territorio provincial.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. También solicitaron extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El organismo provincial continuará monitoreando la evolución del pronóstico del tiempo y actualizará la información en función de los cambios que puedan registrarse durante el fin de semana.

Cuáles son las localidades de Neuquén con riesgo extremo de incendios

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que las localidades con indice extremo de peligrosidad de incendios este miércoles son: «Las Lajas, Zapala, Chos Malal, Junín de los Andes y Huinganco».

El índice se calcula mediante el sistema Firte Weather Index (FWI). «Cuando el FWI alcanza valores extremos, cualquier chispa puede convertirse en un incendio. Por eso, está prohibido hacer fuego», explicaron.

Desde la secretaría pidieron no hacer fogatas, no quemar residuos y tener máxima precaución con actividades que puedan generar chispas.