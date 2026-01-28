Pre-Confluencia con voto popular: el público elige en vivo a quienes llegan a la Fiesta de la Confluencia 2026

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén ya comenzó y, como antesala, el certamen Pre Confluencia 2026 suma una propuesta innovadora: por primera vez, el público será quien elija a los finalistas que se subirán al escenario principal del evento más convocante del país.

Fiesta de la Confluencia 2026: el público elige a los finalistas del Pre-Confluencia

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, informó que el público podrá votar en vivo en el certamen y elegir a los artistas que más le gustaron. Solo ocho artistas podrán subirse al escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Pasqualini destacó la gran participación en el certamen al cual se inscribieron 380 artistas. «Fue un trabajo muy exhaustivo que llevó adelante el equipo de Cultura hasta llegar a las 12 bandas seleccionadas», explicó.

La funcionaria detalló que el sistema de votación será sencillo: quienes asistan al escenario Limay podrán encontrar en pantalla un código QR para emitir su voto. La votación podrá realizarse una sola vez por persona y los resultados se verán en tiempo real.

Pasqualini destacó la importancia de que el público participe con su voto y aclaró que el Pre Confluencia contempla artistas de la provincia de Neuquén y del Alto Valle. Desde el Ejecutivo explicaron que cada día del concurso, se presentarán seis bandas y se seleccionarán cuatro grupos musicales.

Pre-Confluencia 2026: quiénes son los artistas seleccionados

Las 12 bandas seleccionadas son_

Ñuke Mapu, de folklore patagónico (General Roca) Belu Missón, propuesta pop (Neuquén capital) Niño Condenado, con una fusión de R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca) Kala, de R&B, hip hop e indie (General Roca) Klown, new metal melódico (Neuquén capital) D5, de hip hop y rock (Cinco Saltos).

Completan la lista, los siguientes artistas, todos de Neuquén: