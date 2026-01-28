Rescataron a un niño que se lesionó el tobillo en una caída en un sendero de San Martín de los Andes

Operativo en Laguna la Kika, de San Martín de los Andes. Foto: Gentileza @comisiondeauxilio_sma

El martes por la noche hubo un rescate de dos personas en el sendero de Laguna la Kika, uno de los atractivos de la cordillera de Neuquén. Así lo indicó la Comisión de Auxilio de San Martín de los Andes (CAX).

El operativo se activó luego que se solicitara la asistencia a dos personas. Entre ellos, un niño.

Cómo fue el operativo en el sendero de San Martín de los Andes

Según informaron desde la CAX, a las 21 se recibió un llamado de la guardia de bomberos voluntarios para pedir la asistencia de un adulto y un nene extraviados en la Laguna la Kika.

«Rápidamente, se armó un primer grupo, que sale a encontrarse con la situación. El adulto bajo por sus medios, mientras que el menor sufrió una caída que le produce una lesión en el tobillo y lo imposibilitó de seguir su marcha, quedando expuesto en terreno técnico y suelto», comunicaron.

Fue necesario inmovilizar inmovilizar el tobillo. «Se realizó la evacuación con técnicas de rescate vertical debido a la complejidad del terreno», señalaron.

El operativo finalizó a las 23:30. Participaron personal de bomberos voluntarios, del SIEN, protección civil y efectivos de la Policía.