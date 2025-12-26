Presupuesto 2026: Patricia Bullrich se mostró confiada antes del debate en el Senado

La senadora es una de las encargadas de negociar con bloques aliados al oficialismo. Foto: Archivo.

En la previa del debate por el Presupuesto 2026 este viernes en el Senado, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich fue clara. En un clima de negociaciones abiertas, la senadora se mostró optimista y confiada frente a una sesión que el oficialismo considera decisiva.

En ese contexto, la jefa del bloque de La Libertad Avanza habló ante la prensa y buscó enviar una señal de calma hacia los mercados y los aliados parlamentarios. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la legisladora se refirió al trabajo previo realizado por el Gobierno.

“Lo que estamos haciendo es trabajar siempre en buscar apoyos, en entender la importancia de un Presupuesto”, expresó Bullrich al ser consultada sobre las conversaciones con otros bloques.

A continuación, la senadora amplió el concepto y remarcó el objetivo central del proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional. “Entender la importancia de poder tener estabilidad en el país, de tener previsibilidad… Tenemos confianza”, afirmó en el ingreso al recinto.

El Senado define el destino del Presupuesto 2026

Dudas en el Senado y negociaciones abiertas artículo por artículo

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta reparos puntuales dentro de la Cámara alta que podrían alterar el resultado final de la votación. En particular, persisten interrogantes sobre el acompañamiento de un sector del radicalismo.

Las diferencias se concentran en los artículos 12 y 30 del proyecto, que generan resistencias y mantienen en alerta al oficialismo. Esos puntos son considerados sensibles dentro del esquema general del Presupuesto.

Por estas horas, la Casa Rosada y los referentes parlamentarios intensifican los contactos para asegurar la mayoría necesaria. El objetivo es lograr la sanción definitiva de la denominada “ley de leyes” durante la sesión prevista para este viernes.