Primavera, comida y fiesta: todo lo que trae la feria Paladar a Roca este viernes, sábado y domingo

Para anticipar el inicio de la primavera y el día del Estudiante, la ciudad de Roca se tiñe de fiesta. Este fin de semana se llevará a cabo la increíble feria Paladar que promete mucha música, comida para todos los gustos y otras propuestas culturales.

Dónde se hará la feria paladar en Roca

Desde el municipio de Roca informaron que como parte del calendario de ferias gastronómicas que acompañan a través de la Secretaría de Producción, este fin de semana se realizará el festival conocido como Paladar.

El evento comenzará este viernes 19 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre para recibir el día de la primavera. El festival gastronómico y cultural se realizará en el Predio Municipal donde se llevó a cabo la Fiesta Nacional de la Manzana 2025, sobre calle Tronador 260.-

Informaron que se va a presentar una variada grilla musical para todo el público, ideal para que los vecinos de Roca puedan disfrutar de la música mientras aprovechan «una diversa oferta de propuestas gastronómicas con carros de comidas y bebidas».