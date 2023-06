Procrear en Cipolletti: Di Tella defendió el proyecto del complejo habitacional

Avanza en Cipolletti la construcción de 209 viviendas mediante el plan Procrear a pesar de la oposición por parte del Colegio de Martilleros y Corredores públicos y el de Arquitectos. El intendente Di Tella explicó que el proyecto es factible y que hace 60 años no se construye en la ciudad mediante un plan estatal.

Hace algunas semanas el municipio de Cipolletti anunció la creación de un complejo habitacional en el terreno ubicado en Alem y Kennedy. Esto generó disgustos en los vecinos de la zona y en instituciones de la ciudad.

El presidente del Colegio de Martilleros y corredores públicos de Río Negro, Fernando José Melendez expresó: “Nosotros estamos totalmente en desacuerdo, en primer lugar, porque nos parece una barbaridad construir un barrio de esa manera en un barrio residencial. Segundo, que la Municipalidad no está cumpliendo los requisitos legales que corresponden. Hay un Consejo de Planeamiento que no fue consultado, no le comunicaron y nunca los citaron». Por ultimo, aseguró «no pueden resolver sin preguntar la población”.

Di Tella ante estas declaraciones dialogó con RÍO NEGRO RADIO y explicó que el proyecto planteado por el Procrear es mas favorable para la zona que por ejemplo la construcción del edificio municipal “proyecto de la anterior gestión al cual no se opusieron”, refiriéndose al colegio de martilleros.

“Desde el ‘70, con la creación del barrio 12 de septiembre, que no se construyen en la ciudad viviendas por planes nacionales. Este proyecto solucionaría el problema habitacional de más de 200 familias, no hay otro lugar en la ciudad que pueda contener esta magnitud de viviendas” manifestó Claudio Di Tella en “Vos Al Aire”.

«El tránsito no será una problemática»

El problema, según el Colegio de Martilleros, es que la cantidad de familias que se asentarán en el futuro en el lugar complicarán la circulación vehicular del sector, ya que es una zona que tiene mucho movimiento por estar ubicada en un área céntrica.

Di Tella explicó que el tránsito no debería ser una preocupación y volvió a mencionar el viejo proyecto de la construcción del edificio municipal. “Hablamos de 209 viviendas contra la cantidad de vehículos que si se contemplaban en la construcción del edificio municipal, más los cuatro locales comerciales. Esto implicaba la triplicación del tránsito en la zona” explicó.

El colegio de Martilleros y Corredores de la ciudad solicitó en una reunión con el Poder Ejecutivo que las viviendas se construyan en un lugar donde no generen «caos en la ciudad».

Procrear en Cipolletti: cómo será el complejo habitacional

El complejo estará conformado por torres de tres y seis niveles, en la planta baja habrá viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida y adultos mayores. En los pisos superiores, las viviendas en su mayoría serán de dos dormitorios con balcón. También, habrá un espacio destinado para la creación de locales comerciales.

En el barrio Los Tilos, sobre calle Limay se ubicarán los módulos de mayor tamaño conformados por tres niveles, mientras que en la calle Alem se ubicarán los edificios de seis niveles. Se opto por esta decisión de mantener la altura en calle Limay para que el complejo se adapte sin afectar el entorno en la zona.

Cada claustro contará con un patio interno con estacionamiento y un área de recreación para los habitantes del mismo.

Escuchá a Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).