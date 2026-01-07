Proponen hacer de la Huella Andina en Patagonia Norte un paseo similar al Camino de Compostela

Un grupo de guías de montaña de la región propone reimpulsar la Huella Andina para que se convierta en un paseo similar al Camino de Santiago de Compostela, una red de antiguas rutas de peregrinación cristianas de España que, en 2025, atrajo a más de 530 mil turistas de diferentes partes del mundo.

Huella Andina es el primer sendero de largo recorrido de la Argentina que contempla un total de 570 kilómetros en Patagonia Norte. Une el lago Aluminé, en el norte, con el Lago Baguilt, en el extremo sur, transitando por las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Atraviesa cinco parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

El sendero recupera la memoria de las históricas picadas usadas por los pobladores y está diseñado principalmente para caminantes con poca experiencia que pueden recorrer a un ritmo tranquilo los paisajes cordilleranos.

La Huella Andina une el lago Aluminé, en el norte, con el Lago Baguilt, en el extremo sur. Foto: gentileza

«El proyecto fue desarrollado por una pareja y luego fue incluido en un programa más grande de senderos de la Secretaría de Turismo de Argentina en 2014«, explicó Juan Milana, un guía de montaña. La idea principal, añadió, fue «armar un camino de larga distancia que uniera senderos preexistentes y conectarlos a otros nuevos para que la gente pudiera caminar 570 kilómetros de manera continua».

De esa forma, los visitantes requerirían servicios de la zona lo que representaba un fuerte fomento de las economías regionales. Así, atrajo el interés de la Secretaría de Turismo que le otorgó un presupuesto. «Con el cambio de gobierno en 2015, se cerró el proyecto. Los parques lo mantuvieron y esas sendas están habilitadas, pero hoy el mayor problema es por fuera de la jurisdicción de Parques porque no hay mantenimiento«, dijo.

La Huella Andina contempla un total de 570 kilómetros en Patagonia Norte. Foto: gentileza

Los guías convocaron a abrir los caminos a través del trabajo de voluntarios, pero a la vez, reforzaron el pedido a los gobiernos provinciales para que renueven los acuerdos con los privados.

Tiempo atrás, también presentaron un proyecto al Parque Nacional Lanín con la intención de fomentar la Huella Andina y hacer un diagnóstico. Fue aprobado y las autoridades tramitaron permisos especiales para transitar en esos terrenos privados a fin de demarcar con «chapitas» nuevamente los caminos. La idea es repetir la experiencia en los parques Nahuel Huapi y Los Alerces.

Milana puntualizó que la mayoría de los tramos cerrados se encuentran especialmente desde Manso Inferior, en Río Negro, hasta Puerto Patriada, en Chubut. «El último tramo a Puerto Patriada se puede caminar, pero no hay marcación de Huella Andina. O bien el tramo de Puelo hasta el Desemboque: el privado no permite el acceso al puente para avanzar. Además, los incendios constantes en esa zona borraron la marcación», subrayó.

Muchos caminos hoy están cerrados. Foto: gentileza

Comentó que, tiempo atrás, los gobiernos provinciales firmaron acuerdos con los privados de «mutua convivencia» . «El privado te daba permiso, pero, a la vez, podía ofrecer servicios. El fin de semana pasado estuvimos en una estancia Santa Lucía donde el tramo donde se corta. La dueña nos contó que el proyecto estuvo buenísimo y en su momento, le permitió armar una casita para brindar noches de albergue, pero con el tiempo quedó en la nada y a raíz de algunos problemas con la gente, ya no tuvo a quien reclamar«, señaló.

Milana definió la Huella Andina como «un incentivo para muchos amantes del trekking que desean conocer destinos nuevos». A la vez, destacó gran cantidad de beneficios para las economías regionales ya que «la Huella atraviesa 8 ciudades y muchos pueblos por donde mucha gente no camina«. Además, continuó, «la gente no camina 500 kilómetros seguidos. Lo hace por partes. Se alojan, consumen».

Por último, dijo que la intención es evitar «que este proyecto muera. Con lo que Patagonia convoca, vendría gente de todo el mundo a transitarla».