Provincias bajo alerta violeta por niebla: hasta cuándo rige y cuáles son las horas con menor visibilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su alerta violeta por niebla. La advertencia que rige para este miércoles tendrá impacto en al menos cuatro provincias de Argentina.

Solicitaron tomar las precauciones necesarias ya que está dificultando la circulación normal de en rutas y vías aéreas.

Hasta cuándo rige la alerta por niebla y las horas más complicadas

El organismo nacional detalló que el «área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad».

Respecto a las provincias bajo alerta, informó que estas son principalmente las que se encuentran en la zona noreste de Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

Este miércoles las horas más complicadas fueron durante las primeras horas de la mañana. Recién se fue normalizando a partir de las 9. Sin embargo, el Servicio Meteorológico remarcó que se prevé que estas condiciones persistan hasta el jueves 28 de mayo donde la franja horaria más complicada será entre la madrugada y la mañana.

El organismo resaltó que el nivel violeta indica que «se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social».