Añelo: el desafío del Juzgado de Paz ante el crecimiento de la ciudad por Vaca Muerta

El Juzgado de Paz de Añelo, que pertenece a la I Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén, afronta un desafío sin precedentes como es el crecimiento significativo de la población producto de la actividad hidrocarburífera en la región Vaca Muerta. Esta institución es la primera vía de acceso a la justicia que posee el ciudadano y, con el panorama que ha descrito el juez de paz Aldo Alfaro sobre la región, exige un mayor número de intervenciones para las que no se dispone del personal suficiente.

El intendente Fernando Banderet declaró semanas atrás en medios nacionales, advirtiendo a las familias a que no vinieran a la localidad si no tenían propuestas de trabajo concretas. De acuerdo con los dichos del jefe comunal, el funcionario judicial replicó esta postura y mencionó que “el crecimiento ha sido exponencial”.

El volumen creciente de habitantes en la ciudad corazón de Vaca Muerta no solo se reduce a migrantes nacionales, sino que se deben atender situaciones de migrantes internacionales. “Cada uno viene con su mochila de situaciones; algunas son ligeras y otras con situaciones más complicadas”, planteó Alfaro.

El representante del juzgado de paz comentó que al organismo llegan denuncias de distinta índole, como las de violencia de género. “El mes pasado casi tuve dos denuncias por día, que no es muy común”, detalló.

De profesión Ingeniero Civil, el juez de paz expuso uno de los planos originales de la ciudad, en los que participó en el diseño.

Por otra parte, hizo un relevamiento sobre las franjas etarias más vulnerables, al aludir a niños y adultos mayores como las víctimas más vulnerables. “Los adultos mayores cuentan con hijos y pueden escucharlos. Los más pequeños, si no son las maestras o algún vecino que advierte, hay muchos chiquitos que no están pasándola bien”, describió el funcionario.

Respecto a las infancias, remarcó sobre la necesidad de trabajar en red con distintas instituciones y hacer un abordaje integral para mitigar las lesiones a los derechos de los niños. “Queremos hacer hincapié con los maestros, que son los que pueden detectar ese tipo de situaciones y hacer un protocolo”. De este modo pueden intervenir las áreas como Desarrollo Social, que cuentan con asistentes sociales y las Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, que están encargadas de ese tipo de situaciones.

El pedido de mayor personal para el Juzgado de Paz de Añelo

El juez de paz tiene un rango de cobertura que no solo se limita a Añelo, sino que también recorre parajes lindantes, situación que demanda una extensión de su jornada laboral habitual. Alfaro informo que, a través de los jueces de Paz del interior de la provincia, han solicitado al Poder Judicial la presencia de un juez adjunto. La faltante de esta figura, remarcó, se debe a la Ley 887 que rige a los juzgados paz.

En referencia a la Ley, “que ya tiene 51 años”, recalcó el funcionario, “no te permite que haya dos jueces trabajando. Hace 51 años a esta fecha, las localidades han crecido enormemente”, enfatizó Alfaro.

Por tal motivo, el funcionario judicial concluyó con un pedido expreso a las autoridades correspondientes a que se los escuche “para que tengamos y podamos cuidar nuestra salud mental y psicológica”.