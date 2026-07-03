Karina Milei y su estrategia para la reelección de Javier Milei: ¿regresan las colectoras?

Karina Milei puso en marcha los preparativos de la estrategia electoral para asegurar la reelección de Javier Milei. La reunión que concretó esta semana con senadores y diputados fue clave para empezar a negociar la convivencia, las batallas y los acuerdos con las provincias en el proceso electoral del próximo año.

La secretaria general de la Presidencia negocia con los gobernadores la posibilidad de reinstaurar las listas colectoras -el viejo esquema prohibido por decreto en 2019-, pero adaptándolas a la Boleta Única de Papel para «pegar» la categoría presidencial a varios candidatos a diputado.

Colectoras: el plan para asegurar la reelección de Javier Milei

Los detalles del eventual proyecto aún se conversan, pero fuentes cercanas a Karina Milei adelantaron que la iniciativa a punta a eliminar la lista única obligatoria por alianza y permitir que un mismo espacio pueda presentar varias candidaturas en distintas categorías dentro de la misma alianza.

La propuesta fue presentada por el asesor de Karina y funcionario nacional con despacho en Casa Rosada, Eduardo «Lule» Menem. Luego fue consensuada con gobernadores de la UCR y aliados del PRO.

La secretaria presiencial y los Menem habrían avanzado a solas, dejando afuera al sector de Santiago Caputo del plan. Los libertarios de las Fuerzas del Cielo fueron quienes lo confirmaron tras mostrarse perdidos ante varias consultas.

Karina Milei, por su parte, ya instruyó al jefe de Gabinete Diego Santilli a que inicie conversaciones para ver analizar cuánto consenso tendría la iniciativa. Santilli definió empezar con las negociaciones por el lado de los aliados del PJ y radicales, los últimos en ser consultados serán el PRO.

Por el momento, es solo una propuesta pero ya varios gobernadores, en off, consideraban inviable la opción o poco probable a que prospere. En este sentido deslizaron que creen que es una maniobra que quitaría «gobernabilidad» al considerar que se pierde «peso en el Congreso». Esto lo tendrían más que claro en el Gobierno, pero están dispuestos a pagar ese precio si así se aseguran la reelección de Milei.

De acuerdo a los difundido, Karina Milei ya comunicó a los suyos el cronograma que tiene en la cabeza: primero quiere tener la reforma aprobada a más tardar a fines de agosto y en septiembre, quiere tomar las definiciones provincia por provincia, en función de los acuerdos territoriales que se cierren con los gobernadores.

En el sitio Infobae se informó que Santilli ya les propuso a algunos gobernadores incorporar una versión 2.0 de la lista colectora que remplazará a las primarias. Oficialmente, se desconoce cuál fue la respuesta.

Pero la propuesta le permitiría a los gobernadores tener listas propias para diputados y senadores nacionales, pero adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Además, los acuerdos podrían incluir candidatos violetas con baja potencia electoral que faciliten la reelección de los oficialismos provinciales.

Los Menem sostiene que a los gobernadores les convienen las colectoras porque pueden ir con el presidente en la categoría presidencial sin tener que acompañar la lista de diputados de LLA; y al oficialismo porque de esta manera se “asegura” un triunfo en la categoría donde más importa con menos competidores.

Con información de Infobae