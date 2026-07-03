Hamburguesas caseras: la receta fácil y jugosa para hacer 10 medallones y guardar en el freezer

Preparar hamburguesas caseras es una excelente opción para quienes buscan una comida rica, práctica y mucho más saludable que las versiones industrializadas. Con ingredientes simples y algunos secretos para mantener la jugosidad, es posible obtener medallones llenos de sabor, ideales para cocinar en el momento o guardar en el freezer y resolver cualquier almuerzo o cena en pocos minutos.

Además de permitir elegir la calidad de la carne y los condimentos, hacer hamburguesas en casa suele ser más económico y evita el agregado de conservantes y aditivos presentes en muchos productos comerciales.

Ingredientes para preparar 10 hamburguesas caseras

1 kg de carne picada especial (preferentemente roast beef)

(preferentemente roast beef) 1 cebolla pequeña, picada muy fina o rallada

pequeña, picada muy fina o rallada 3 dientes de ajo picados

picados Un puñado de perejil fresco picado

picado 1/4 de morrón rojo picado bien pequeño

picado bien pequeño 1 taza de zanahoria rallada fina

rallada fina 3 cucharadas de queso rallado tipo parmesano

tipo parmesano 2 cucharadas de mostaza

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta , a gusto

, a gusto Separadores de nylon o papel para freezer

Molde para hamburguesas (opcional)

El paso a paso para que queden jugosas

1. Preparar todos los ingredientes

Colocar la carne picada en un bowl amplio. Picar muy finamente la cebolla, el ajo, el perejil y el morrón. Rallar la zanahoria con la parte más fina del rallador para que se integre mejor a la mezcla y aporte humedad sin alterar la textura.

2. Mezclar sin amasar demasiado

Incorporar a la carne todos los vegetales junto con el queso rallado, la mostaza, el orégano, la sal y la pimienta.

Mezclar con las manos hasta integrar todos los ingredientes, pero sin trabajar en exceso la preparación para evitar que las hamburguesas queden duras después de la cocción.

3. Darles forma

Se pueden hacer de dos maneras:

Con molde: colocar un separador de nylon en la base, agregar una porción de la mezcla, cubrir con otro separador y presionar hasta formar un medallón parejo.

A mano: tomar una porción de carne, formar una bola y aplastarla suavemente hasta obtener el grosor deseado. Conviene presionar ligeramente los bordes para que no se desarmen durante la cocción.

Cómo conservarlas correctamente

Una vez armadas, colocar las hamburguesas separadas por láminas de nylon o papel para freezer dentro de un recipiente hermético o una bolsa apta para congelar.

De esta manera pueden conservarse hasta tres meses sin perder calidad.

Cómo cocinarlas para que queden bien doradas

Una de las ventajas de esta receta es que no hace falta descongelarlas.

Solo hay que calentar una plancha, parrilla o sartén con apenas unas gotas de aceite y cocinar los medallones a fuego medio.

Es recomendable hacerlo con la sartén tapada durante los primeros minutos. Cuando la superficie cambie de color, dar vuelta la hamburguesa y continuar la cocción hasta alcanzar el punto deseado.

Tres consejos para que salgan perfectas

Si querés un resultado aún más tierno, dejá reposar la mezcla en la heladera 30 minutos antes de formar las hamburguesas.

Elegí una carne con algo de grasa, como roast beef o paleta, para obtener hamburguesas más jugosas.

No aplastes los medallones mientras se cocinan, ya que perderán sus jugos naturales.