Puerto Madryn otra vez sorprendida: apareció un ballenato muerto en la playa céntrica

La tarde del lunes en Puerto Madryn quedó marcada por una escena inesperada en la bajada 4. Sobre la arena húmeda, frente al parador “Coral”, se encontró el cuerpo sin vida de un ballenato juvenil de unos siete metros de largo, ya en estado avanzado de descomposición.

El cuerpo del ballenato generó alarma y confusión en la costa

Autoridades aclararon que no se trata del ejemplar hallado días atrás en la playa Kaiser, que había sido objeto de muestreos. El aviso ingresó al 103 y de inmediato intervino Víctor Fratto, referente de la organización “Refaunar”, según informó Radio Madryn Urbana.

Fratto y su equipo realizaron las primeras verificaciones en el lugar y confirmaron que no habrá estudios ni necropsia sobre el ejemplar.

Planifican el operativo para retirar al animal con maquinaria pesada

Por protocolo, se medirán las dimensiones del ballenato antes de iniciar el procedimiento de retiro. La tarea está prevista para este martes durante la marea baja, momento en que las condiciones resultan más seguras.

Vecinos y turistas se acercaron a observar la escena en la playa. Foto: ilustrativa.

Se utilizarán equipos mecánicos para trasladar el cuerpo fuera de la playa, evitando riesgos tanto para el personal como para los visitantes que circulan por la zona.

Las autoridades remarcaron que la intervención busca prevenir que el ejemplar vuelva a ser arrastrado por el mar hacia la costa céntrica.

Vecinos y turistas sorprendidos por la presencia del enorme ejemplar

El hallazgo atrajo rápidamente la atención de quienes caminaban por la rambla y la playa. Muchos se acercaron a tomar imágenes mientras otros observaron en silencio la escena poco habitual en pleno centro de la ciudad.

La imagen del ballenato tendido en la arena contrastó con la tranquilidad de la jornada, dejando a Puerto Madryn frente a un nuevo episodio ligado a la fauna marina.