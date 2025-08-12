Protesta de taxistas en Cipolletti: piden al municipio frenar el uso ilegal de Uber

Crece la tensión entre los taxistas de Cipolletti y el municipio por los servicios de transporte por aplicaciones que operan en la ciudad sin habilitación municipal. Desde las 10 de la mañana, decenas de vehículos y más de 100 trabajadores se concentraron frente al edificio municipal, interrumpiendo la calle Hipólito Irigoyen, en reclamo de una respuesta por parte del intendente Rodrigo Buteler ante «la falta de control de estás aplicaciones ilegales».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, José Luis, taxista hace más de 20 años, explicó que el reclamo es para pedir mayor control por parte del municipio, «el delito se combate con presencia en las calles y queremos eso, que el municipio controle este uso ilegal», afirmó el taxista.

Decenas de taxistas se concentraron en las inmediaciones del edificio municipal. (Foto: Flor Salto)

«En marzo comenzamos a enviar constantemente pedidos, propuestas y reclamos pero no hubo soluciones», afirmó Gabriela, taxista de la localidad, y agregó «nosotros queremos que se cumpla la ley, que no haya competencia desleal».

En junio la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, señaló a este medio que el servicio de Uber actualmente es «ilegal» y que, por el momento, los únicos habilitados bajo las normativas vigentes son los taxis. “No hay nada presentado, no hay ningún proyecto aún, ni del Ejecutivo ni de ningún otro sector. Que en Neuquén exista una aplicación funcionando no significa que nosotros la tengamos”, aclaró.

Según José Luis, esta es la primera manifestación presencial por el tema, aunque antes mantuvieron reuniones con el intendente. “Él decía que se trataba de un avance tecnológico, pero para nosotros el problema es la tarifa: hay momentos en que la aplicación cobra precios muy bajos, irrisorios, y luego los sube”, señaló.

(Foto: Flor Salto)

Taxistas de Cipolletti: «nuestro trabajo cayó un 70% en el último tiempo»

La competencia de las aplicaciones de transporte no solo preocupa a los taxistas de Cipolletti por lo que consideran un uso ilegal, sino también por las consecuencias económicas que aseguran sufrir. Afirman que la presencia de estas plataformas provocó una caída de hasta el 70% en la demanda, lo que repercute directamente en sus ingresos y en la sustentabilidad del servicio tradicional.

Según los cálculos de José Luis, taxista con más de dos décadas en la actividad, hoy un chofer que alcanza entre 20 mil y 30 mil pesos por día, «no alcanza, tenemos familia, un montón de gastos, es imposible». Además afirmó que si el servicio tradicional del taxi desaparece, «también el impuesto que pagamos al municipio”, advirtió, y remarcó que los taxistas afrontan altos costos fijos.

En la misma línea, Gabriela explicó que renovar el carnet D1 requiere al menos 300 mil pesos, a lo que se suman el pago de seguros, la cuota de la base para acceder al servicio de radioenlace y el incremento del costo de la licencia tras la reforma nacional. “Es mucha plata”, resumió.

Noticia en Desarollo