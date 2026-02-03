Qué dijo EPAS sobre los peces muertos en una laguna de Senillosa: la provincia inspeccionó una planta

Un extraño hallazgo sorprendió a los vecinos de Senillosa luego de las tormentas en la región. En redes sociales se viralizó la imagen de peces muertos en la Laguna del Toro, junto con la denuncia pública de que se debió a desbordes cloacales. Desde el Gobierno de Neuquén realizaron inspecciones en una planta y desde EPAS negaron esa versión del hecho.

En el hecho intervino la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la subsecretaría de Recursos Hídricos, equipos del Ente Provincial de Agua y Saneamiento y el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén.

Las tareas de inspección consistieron en «verificar la situación en territorio, relevar instalaciones y tomar muestras para su análisis». Asimismo, aclararon que en ese predio «no se realiza tratamiento de efluentes», ya que la planta de tratamiento se encuentra en otro sector de la localidad.

A su vez, desde el Gobierno informaron que el pasado sábado 31 se produjeron cortes en el suministro eléctrico, lo que provocaron la salida de servicio de las bombas de la estación de rebombeo. Por este motivo, hubo un rebalse en una cámara de desagote.

Asimismo, detectaron que el grupo electrógeno del establecimiento «no se encontraba operativo» al momento del corte de luz.

Qué dijo EPAS sobre las acusaciones por los peces muertos

Desde EPAS indicaron que el derrame registrado «no habría alcanzado la laguna donde se dectaron los peces, considerando la distancia existente y la ausencia de afectaciones en sectores intermedios».

Por otra parte, con respecto a los inconvenientes por la falta de energía, indicaron que la situación fue «subsanda en el transcurso del sábado». Además, indicaron que se entró una bomba nueva al lugar.

Cómo sigue la investigación por los peces muertos en Senillosa

La provincia también hizo un relevamiento de la Laguna del Toro. El Estado informó que se trata de un espejo de agua «estanca» de aporte predomiantemente «freático», con «olores característicos».

Durante el recorrido los equipos de fiscalización señalaron que existe un escurrimiento superficial que deriva hacia una antigua acequia y que finalmente desemboca en la laguna, respetando la geomorfología natural del terreno.

Por otra parte, informaron que los peces muertos correspondían a carpas, una especie «exótica e invasora que no posee interés deportivo ni turístico», que a la vez puede generar «desequilibrios en los ecosistemas acuáticos».

La subsecretaría de Recursos Hídricos realizó una inspección específica en el cuerpo de agua, donde se tomaron parámetros físico-químicos in situ y una muestra de agua para su análisis en laboratorio.

Estos análisis, destacaron, permitirán evaluar variables como temperatura, oxígeno disuelto, pH y carga orgánica, información relevante para contribuir a la interpretación del episodio y orientar las actuaciones que pudieran corresponder.

«En esta instancia no se evidenció un vertido directo», dijeron y añadieron que y los resultados de laboratorio estarán disponibles en un plazo estimado de 10 días.

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio y evaluados los parámetros relevados, «se avanzará con el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa ambiental vigente», concluyeron.