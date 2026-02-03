¡Viví a pleno el Pre Confluencia!: vos definís quién se subirá al escenario mayor de la Isla 132 este fin de semana

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 calienta motores con una edición histórica de su certamen previo. Por primera vez, el público tendrá un rol determinante en la elección de los artistas que formarán parte de la grilla principal del festival, considerado uno de los eventos culturales y económicos más importantes del país, con una convocatoria que supera las 1.500.000 personas.

Este martes 3 y miércoles 4 de febrero la Isla 132 comienza la previa al festival más convocante de la Patagonia con el concurso Pre Confluencia. Te contamos acá cómo votar a tu artista favorito y los detalles para que no te pierdas nada de la transmisión en vivo.

Quiénes son los 12 finalistas que buscan su lugar en el escenario mayor y cómo votarlos

La lista de seleccionados refleja una gran diversidad de géneros, desde el folklore patagónico hasta el rock psicodélico y el trap:

Ñuke Mapu: Folklore patagónico (General Roca).

Folklore patagónico (General Roca). Belu Missón: Pop (Neuquén capital).

Pop (Neuquén capital). Niño Condenado: Fusión de R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca).

Fusión de R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca). Kala: R&B, hip hop e indie (General Roca).

R&B, hip hop e indie (General Roca). Klown: New metal melódico (Neuquén capital).

New metal melódico (Neuquén capital). D5: Hip hop y rock (Cinco Saltos).

Hip hop y rock (Cinco Saltos). Panóptico: Rock alternativo y progresivo (Neuquén capital).

Rock alternativo y progresivo (Neuquén capital). LadyBel: Pop (Neuquén capital).

Pop (Neuquén capital). Erika Sofía: Pop, soul y urbano (Neuquén capital).

Pop, soul y urbano (Neuquén capital). Magdalena Vitale: Folk fusión (Neuquén capital).

Folk fusión (Neuquén capital). Dahy Galeassi: Rock pop e indie (Neuquén capital).

Rock pop e indie (Neuquén capital). Nube: Rock psicodélico (Neuquén capital).

La gran novedad de este año es la implementación de un sistema de elección directa.

Según explicó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, la decisión de quiénes ocuparán los ocho lugares disponibles en el escenario mayor estará en manos de la gente. Los asistentes al escenario Limay encontrarán un código QR en pantalla que les permitirá emitir su voto por su banda favorita de manera sencilla.

El sistema garantiza transparencia: cada persona podrá votar una sola vez y los resultados se verán reflejados en tiempo real. Esta iniciativa busca profundizar el vínculo entre los artistas locales y su audiencia, permitiendo que el reconocimiento popular se traduzca en una oportunidad profesional masiva.

La transmisión oficial del evento se realizará por RTN a partir de las 20.00.

Un proceso selectivo entre cientos de propuestas

El camino hacia la final no fue sencillo.

El equipo de Cultura de la Municipalidad de Neuquén realizó un trabajo exhaustivo para filtrar las 380 inscripciones iniciales hasta llegar a los 12 finalistas actuales. Pasqualini destacó que este certamen no es un hecho aislado, sino que forma parte del programa Capital Acústica, una política cultural sostenida para fomentar la escena regional.

La competencia se divide en dos jornadas de presentaciones en vivo. En cada día, seis bandas subirán a escena y se seleccionarán cuatro grupos ganadores, completando así el cupo de ocho artistas que representarán a Neuquén y al Alto Valle en la Fiesta Nacional.