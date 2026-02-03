Avanza el parque solar en Los Chihuidos: será el primer pueblo con energía 100% renovable de Neuquén

Este mes comenzó la instalación de los primeros paneles fotovoltaicos para la obra del primer parque solar de Los Chihuidos, en la región Vaca Muerta de Neuquén. La obra le permitirá a esta pequeña localidad contar con energía eléctrica durante todo el día.

Los trabajos están a cargo de Pan American Energy (PAE) y fueron gestionados por el gobierno provincial. El gobernador Rolando Figueroa y el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, recorrieron la obra y definieron la construcción del parque como «un acto de estricta justicia».

«De esto hablamos cuando hablamos de equidad territorial», indicó en referencia a que no haya regiones relegadas en comparación con el resto de la provincia.

En la actualidad, los habitantes de Los Chihuidos tienen luz solamente 13 horas al día. «Esto le va a cambiar la vida a toda la gente, principalmente a los chicos que pretenden estudiar. Es un gran paso. Será un antes y un después», aseguró Figueroa.

Hasta ahora, la electricidad disponible en Los Chihuidos es provista por un grupo electrógeno diésel, lo cual implica altos costos operativos, dependencia del transporte de combustible y frecuentes interrupciones del suministro, especialmente durante el invierno.

Cómo será el parque solar de Los Chihuidos

El parque solar de Los Chihuidos constará de 288 paneles. Foto: gentileza.

El parque solar en construcción demandará una inversión de 1 millón de dólares por parte de PAE que será destinada a la instalación de 288 paneles solares con una capacidad de 200 kW, un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh que otorgará hasta dos días de autonomía.

A esto se le suma una obra ya finalizada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que demandó una inversión superior a los de 360 millones de pesos, financiada a través de un fondo de la secretaría de Ambiente de la Provincia con aportes de esta misma empresa, para reestructurar la línea de media y baja tensión y el alumbrado público.

Los Chihuidos está ubicada en el departamento de Añelo, a poco más de 200 kilómetros de la capital provincial. Tiene 242 habitantes, según relevó el Censo Nacional 2022.