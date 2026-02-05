Peces muertos en Senillosa: detectaron un predio con una conexión cloacal clandestina hacia la laguna

La investigación por la aparición de peces muertos en la Laguna del Toro en Senillosa sumó un hallazgo clave en las últimas horas. Tras las primeras inspecciones que involucraron al EPAS, los fiscalizadores del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales detectaron una descarga irregular en una vivienda privada que vertía fluidos cloacales directamente al espejo de agua.

Según el reporte oficial de la provincia, al inspeccionar una vivienda particular cercana a la costa, se constató la existencia de un pozo de descarga irregular y sin impermeabilización.

La gravedad de la situación radicaba en el sistema de desagote, ya que al pozo ingresaban distintos tipos de fluidos que, al alcanzar cierto volumen, eran conducidos mediante un caño de PVC que descargaba directamente en el cuerpo de agua.

El sistema funcionaba por rebalse, vaciándose hacia la laguna cada vez que el nivel de líquidos subía.

Toda la situación fue documentada en un acta y será incorporada a las actuaciones administrativas. Desde el Gobierno advirtieron que, una vez que se integren los resultados de laboratorio en curso, se avanzará con las sanciones previstas por la normativa ambiental vigente.

Peces muertos en Senillosa: qué hipótesis manejan los investigadores

Más allá de la contaminación por vertidos, los técnicos explicaron el contexto ambiental que propicia la mortandad. La Laguna del Toro es un cuerpo de agua «estanco» (sin corriente) y de aporte mayoritariamente de napas (freático).

Los especialistas indicaron que la combinación de las altas temperaturas de la ola de calor y el aporte de materia orgánica (como la de los desagües cloacales) genera condiciones de falta de oxígeno, desfavorables para la vida acuática.

Respecto a los peces afectados, se confirmó que los ejemplares hallados corresponden mayoritariamente a carpas, una especie exótica e invasora que no posee interés deportivo ni turístico y que suele generar desequilibrios en los ecosistemas locales.

Durante la jornada del martes, además de la fiscalización, se realizaron movimientos de suelo controlados para permitir el ingreso de una embarcación inflable. El objetivo fue realizar el retiro de los peces muertos que flotaban en la laguna, como una medida sanitaria y preventiva para evitar que la descomposición agrave el estado del agua.

El operativo se realizó este martes como continuidad del abordaje iniciado días atrás. Equipos técnicos de la secretaría de Ambiente, junto a personal de Fauna, Defensa Civil y el Municipio de Senillosa, profundizaron el relevamiento en el área afectada para determinar las causas del desastre ambiental.