Qué es el paramixovirus, el virus que genera las “palomas zombies”

Europa está bajo alerta por la aparición de un virus que, aseguran, convierte a las palomas en «zombies». La propagación se registró en Reino Unido y allí se investiga a los animales por esta extraña enfermedad.

De qué se trata

Según los expertos, se trata del paramixovirus o enfermedad de Newcastle. Puede afectar a palomas y a aves de corral. Las imágenes difundidas por distintos medios locales muestran a las palomas como si fueran imágenes de películas de terror o de ciencia ficción.

Los animales enfermos experimentan varios síntomas a nivel neurológico que incluye que el cuello se tuerza y las alas se vuelven temblorosas, reportó el diario AS. También se vuelven delgadas al no poder comer por tener la cabeza torcida, y no poder quedarse quietas.

Cómo se contagia

La enfermedad es contagiosa entre animales. Se propaga a través de las heces y otras secreciones. El virus puede mantenerse activo mucho tiempo en los meses fríos y húmedos. La enfermedad es prácticamente mortal para aquellas aves que se infectan.

Este virus no afecta a los humanos pero puede causar conjuntivitis en quienes manipulan a las aves enfermas.