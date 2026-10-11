Qué es exactamente un nódulo pulmonar y por qué operarán al papa León XIV

El anuncio del papa León XIV sobre su inminente paso por el quirófano para extirpar una pequeña lesión en los pulmones puso bajo la lupa un término médico que suele generar gran preocupación: el nódulo pulmonar.

Aunque el propio pontífice llevó tranquilidad al asegurar que la intervención se realiza por estricta prevención y que la masa mide apenas tres milímetros, la falta de detalles iniciales sobre su naturaleza abrió el debate en torno a este tipo de cuadros clínicos.

Qué es un nódulo pulmonar y cómo se detecta

Según detalló la doctora Ana María Putruele, neumonóloga y exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínica a Infobae, un nódulo es «una formación con características redondeadas u opacificada que se localiza a nivel del pulmón».

Por lo general, este tipo de formaciones no presenta síntomas en sus etapas iniciales. El cuadro suele aparecer como un «hallazgo accidental» en una radiografía o una tomografía computada solicitada por motivos completamente ajenos a una afección respiratoria.

Criterios de evaluación: qué analizan los médicos en casos como el del papa León XIV

Para determinar la gravedad y los pasos a seguir con una lesión de estas características, los especialistas no se limitan a observar una simple placa. Según el mismo artículo, el protocolo médico exige un análisis exhaustivo que incluye:

Morfología y densidad: Se evalúa si la lesión es sólida, subsólida o en vidrio esmerilado, además de revisar minuciosamente la prolijidad de sus bordes.

Se evalúa si la lesión es sólida, subsólida o en vidrio esmerilado, además de revisar minuciosamente la prolijidad de sus bordes. Estudios comparativos: Los profesionales cruzan la tomografía actual con imágenes de años anteriores. Si el nódulo no ha cambiado de tamaño en el tiempo, se inclinan por un diagnóstico benigno; si es de aparición reciente, requiere atención inmediata.

Los profesionales cruzan la tomografía actual con imágenes de años anteriores. Si el nódulo no ha cambiado de tamaño en el tiempo, se inclinan por un diagnóstico benigno; si es de aparición reciente, requiere atención inmediata. Factores de riesgo: Se ponderan los antecedentes de tabaquismo, la exposición a ambientes contaminados y el historial clínico general del paciente.

En el caso del papa León XIV, el equipo médico consideró que el tamaño milimétrico y la detección temprana en los chequeos de rutina justifican la intervención quirúrgica directa para realizar una biopsia definitiva y asegurar su extirpación total antes de que evolucione.