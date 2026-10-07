Papa León XIV en Argentina: la Bolsa porteña paralizará sus operaciones casi una semana

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires suspenderá por completo sus operaciones financieras a raíz del esquema especial de feriados dispuesto ante la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina.

El cronograma de inactividad comenzará a gestarse previamente el viernes 6 de noviembre con motivo del Día del Bancario. Durante esa jornada, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) no llevará a cabo liquidaciones de fondos, trasladando los cierres formales a los días hábiles posteriores.

Según informó Noticias Argentinas, un reciente comunicado oficial detalló la agenda de actividad para las próximas jornadas de noviembre, la cual afectará severamente tanto la negociación de activos locales como los esquemas de liquidación internacionales.

El cese total de los mercados arrancará formalmente el lunes 9 de noviembre, fecha decretada como feriado nacional con motivo del arribo del Sumo Pontífice. A lo largo de todo ese día no habrá ningún tipo de movimiento financiero ni operativo en la plaza local, manteniéndose cerradas las puertas tanto de BYMA como de la Caja de Valores.

El cese de actividades se extenderá de manera estricta durante el martes 10 de noviembre debido al asueto fijado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Al constituirse estas jurisdicciones como los epicentros de la agenda papal, el mercado mantendrá la inactividad absoluta por segundo día consecutivo.

Cuál será el impacto técnico y las restricciones operativas

Tras dos jornadas consecutivas de cierre total, el mercado financiero intentará retomar la actividad el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, la operatoria se verá fuertemente condicionada por un feriado oficial en los Estados Unidos, lo que limitará el ingreso de divisas y las transacciones al exterior.

Debido a la inactividad en la plaza estadounidense, quedará completamente suspendida la operatoria de dólar cable y la negociación de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs). Asimismo, no se podrán concretar préstamos sobre estos títulos ni liquidaciones internacionales mediante los sistemas de la Reserva Federal (FED) y la DTCC.

Ante este escenario de fuerte desconexión con el exterior, los analistas de la city porteña recomendaron a los agentes económicos readecuar con anticipación sus estrategias operativas. La falta de liquidez en dólares y la imposibilidad de calzar operaciones internacionales exigirán una planificación previa para no resentir las carteras de inversión.

De esta manera, el sistema bursátil y cambiario atravesará un período inédito de casi una semana de distorsiones y cierres. La combinación entre la agenda religiosa local y el calendario festivo norteamericano obligará a las mesas de dinero a operar con extrema prudencia hasta la normalización completa de los mercados.