A un mes de su visita a Argentina, el papa León XIV será operado de un pulmón: cuál es su estado de salud

A tan solo un mes de aterrizar en Sudamérica para su primera gran gira por la región, el papa León XIV deberá pasar por el quirófano. El líder de la Iglesia Católica será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar, una lesión que los médicos lograron detectar en una etapa muy temprana.

Fue el propio Sumo Pontífice quien se encargó de dar la noticia al mundo este domingo.

Fiel a su estilo directo, aprovechó el cierre del tradicional rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico para blanquear su cuadro clínico. Allí explicó que, tras evaluar los estudios de rutina, su equipo médico le indicó la cirugía y él aceptó de inmediato.

Cómo es el estado de salud del Papa y cómo será la intervención

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, llevó tranquilidad al confirmar que el diagnóstico es un nódulo pulmonar circunscrito en una «fase muy inicial». Sin embargo, los tiempos se aceleran de cara a su apretada agenda internacional.

Según confirmó, León XIV ingresará al prestigioso hospital Gemelli de Roma, institución que cuenta con un apartamento exclusivo y blindado para garantizar la privacidad y los cuidados intensivos de los papas.

El procedimiento está programado para la próxima semana y el Vaticano estima un posoperatorio de al menos siete días de internación antes de retomar sus actividades en Santa Marta.

Qué pasará con la gira por Sudamérica y el encuentro con Javier Milei

La noticia de la cirugía encendió las alarmas en las cancillerías de la región, pero la Santa Sede fue tajante: el viaje no se suspende. El itinerario programado entre el 6 y el 17 de noviembre sigue firme en todos sus puntos.

La gira sudamericana comenzará en Uruguay (del 6 al 8 de noviembre), donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y liderará una vigilia con jóvenes en el Estadio Centenario de Montevideo, además de visitar el interior del país.

El cierre del periplo será en Perú (del 11 al 17 de noviembre), un territorio con un fuerte valor emocional y pastoral para el Papa estadounidense, ya que allí ofició como obispo de Chiclayo. Visitará Lima, Cuzco y mantendrá un encuentro clave con comunidades amazónicas en Pucallpa.