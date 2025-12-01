Qué es Labpsi, la plataforma gratuita creada por el Conicet para entrenar el cerebro

Labpsi es una plataforma online gratuita desarrollada por investigadores del CONICET y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), pertenecientes al Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT). Ofrece más de 100 ejercicios cognitivos diseñados para estimular la mente y ayudar a prevenir el avance de trastornos como la demencia y el Alzheimer.

La herramienta ya se utiliza en instituciones de toda Latinoamérica, no requiere registro ni descarga, y puede usarse desde cualquier dispositivo.

Una respuesta ante una problemática mundial

Según la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer y Demencia, hoy más de 55 millones de personas viven con demencia, y la cifra podría superar los 139 millones para 2050. En Argentina, el Alzheimer es la quinta causa de muerte y afecta a más de 300.000 personas.

El envejecimiento poblacional, sumado a hábitos como el uso pasivo y prolongado de tecnología, aumenta los riesgos de deterioro cognitivo. La estimulación mental activa, en cambio, es uno de los pilares de la prevención.

Qué tipo de ejercicios ofrece Labpsi

Labpsi organiza sus actividades en nueve categorías:

Memoria

Atención

Conocimiento y representaciones mentales

Lenguaje

Cognición social

Resolución de problemas y razonamiento

Percepción

Acciones y gestos

Conocimiento sobre los objetos

Cada ejercicio detalla qué habilidades trabaja —por ejemplo, memoria visual, atención selectiva o procesos perceptivos— y cuenta con un sistema de dificultad graduado por colores, similar a un semáforo:

Verde: fácil

fácil Amarillo: intermedio

intermedio Naranja: difícil

difícil Rojo: muy difícil

“La plataforma permite ajustar la complejidad según cada persona. Es clave encontrar el nivel óptimo: no quedarse siempre en la zona de confort, pero tampoco exigir desafíos inalcanzables”, explicó a Infobae Leticia Vivas, doctora en Neuropsicología, investigadora del CONICET y docente de la UNMdP.

Accesible, intuitiva y para todo tipo de usuarios

Otro de los puntos fuertes de Labpsi es su accesibilidad: no solicita correo electrónico, contraseña ni registro, y su diseño se adapta a celulares, lo que facilita el uso tanto en personas sanas como en quienes presentan quejas subjetivas de memoria o deterioro cognitivo leve.